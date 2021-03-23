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Giriş Tarihi: 23.3.2021

Mariano gitti yeri boş kaldı!

MEHMET ÖZCAN
Mariano gitti yeri boş kaldı!

Savunmanın sağında görev yapan Elabdellaoui, , Şener ve Yedlin’in performanslarının toplamı bir Mariano etmedi! G.Saray, ofansif gücü ile fark yaratan Brezilyalı sağ beki mumla arıyor

Galatasaray'da Mariano'nun ayrılığının ardından sağ bekte bir türlü istenilen istikrar yakalanamadı. Sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa kazanan Mariano, 105 maça çıktığı Galatasaray kariyerini 2 gol-16 asistle tamamlayıp, sözleşmesi bitince ülkesine dönmüştü. Ancak 34 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin boşluğu dolmadı. Bu sezon ligde 30 maça çıkan Galatasaray'da savunmanın sağında ilk 11'de sırasıyla Omar (9), Martin Linnes (15), Şener (2) ve Yedlin (5) görev yaptı.

30 MAÇIN BİLANÇOSU 1 GOL, 1 ASİST
Bu isimlerden Omar ve Şener'den skor katkısı gelmezken, Linnes 1 asiste, Yedlin de 1 gole imzasını koydu. Ancak Linnes savunmada yaptığı hatalarla Sivas beraberliğine, Yedlin de gördüğü kırmızı kartla Rize yenilgisine sebep oldu. Sağ bekte oynayan 4 oyuncudan ligde sadece 1 gol ve 1 asist katkısı alan Galatasaray'da Mariano geçen sezon tek başına 28 maçta 5 gol pası vermişti. Mariano'nun yokluğu stoperler Luyindama- Marcao ikilisini de son derece olumsuz etkiledi. Brezilyalı sağ bek, yüksek top tekniği ile oyun kuran isim oluyor ve yanındaki savunmacıları rahatlatıyordu.

BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
BARCELONA BİLE AYNI DERDİ YAŞIYOR
Mariano, Bordeaux ve Sevilla kariyerinin ardından düşük profilli bir oyuncu olmasına rağmen yeteneği ve tecrübesiyle G.Saray'a büyük katkı sağladı. G.Saray onunla sağ kanadından oyun kuruyor, Brezilyalı, hücumlarda Feghouli ve Belhanda ile üçgen kurup tabelaya katkı veriyordu. 3 sezon önce G.Saray şampiyon olurken Başakşehir'e sol ayağıyla attığı gol bile aslında her şeyin özeti. G.Saray, Mariano ve Nagatomo ile tutturduğu çizgiyi bir daha yakalayamadığından bu sıkıntıyı çekiyor. Benzer bir sıkıntı Pereira ve Novak sonrası Trabzon'da, Clichy ve Caiçara sonrası Başakşehir'de de var. 4-3-3'te beklerin hücuma katkısı çok önemlidir. Barcelona'da Jordi Alba bunun en net örneğidir.

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Mariano gitti yeri boş kaldı!
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