Mariano gitti yeri boş kaldı!

Galatasaray'da Mariano'nun ayrılığının ardından sağ bekte bir türlü istenilen istikrar yakalanamadı. Sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa kazanan Mariano, 105 maça çıktığı Galatasaray kariyerini 2 gol-16 asistle tamamlayıp, sözleşmesi bitince ülkesine dönmüştü. Ancak 34 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin boşluğu dolmadı. Bu sezon ligde 30 maça çıkan Galatasaray'da savunmanın sağında ilk 11'de sırasıyla Omar (9), Martin Linnes (15), Şener (2) ve Yedlin (5) görev yaptı.Bu isimlerden Omar ve Şener'den skor katkısı gelmezken, Linnes 1 asiste, Yedlin de 1 gole imzasını koydu.Sağ bekte oynayan 4 oyuncudan ligde sadece 1 gol ve 1 asist katkısı alan Galatasaray'daMariano'nun yokluğu stoperlerikilisini de son derece olumsuz etkiledi. Brezilyalı sağ bek, yüksek top tekniği ile oyun kuran isim oluyor ve yanındaki savunmacıları rahatlatıyordu.Bülent TİMURLENKBordeaux ve Sevilla kariyerinin ardından düşük profilli bir oyuncu olmasına rağmen yeteneği ve tecrübesiyle G.Saray'a büyük katkı sağladı. G.Saray onunla sağ kanadından oyun kuruyor, Brezilyalı, hücumlarda Feghouli ve Belhanda ile üçgen kurup tabelaya katkı veriyordu. 3 sezon önce G.Saray şampiyon olurken Başakşehir'e sol ayağıyla attığı gol bile aslında her şeyin özeti.Benzer bir sıkıntı Pereira ve Novak sonrası Trabzon'da, Clichy ve Caiçara sonrası Başakşehir'de de var. 4-3-3'te beklerin hücuma katkısı çok önemlidir. Barcelona'da Jordi Alba bunun en net örneğidir.