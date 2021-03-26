Çocuklar Norveç’e bakalım

Soyunma odasında takımı kutlayan Güneş, “Harika oynadık.. Eksikler de var.. Konuşacağız.. Hollanda’yı unutalım Norveç’e bakalım” dedi
2022 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Hollanda virajını dönen A Milli Takım, tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Ancak teknik direktör Şenol Güneş tedbiri elden bırakmıyor. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına maçın ardından doyasıya sevinmeleri öğüdünde bulundu fakat sınır koydu: "Sadece maç gecesi." Güneş, futbolcularına sadece Norveç maçını değil aynı zamanda Letonya karşılaşmasını da hedef gösterdi. Dünya Kupası hayali için daha yolun başında olduklarını oyuncularına ileten ve kalan iki maçta alınacak 6 puanın tarihi bir başlangıç olacağını da kalın harflerle yazan Güneş, "Artık aklımız Norveçmaçında olmalı. Hollandakarşılaşması geride kaldı.Harika oynadık.. Güzel sonuç..Şu 3 maçtan alınacak puanlarbizi hedefimizde büyük destekolacak. Eksiklerimizde var.Onlarıkonuşacağız.ArtıkNorveç'ebakalım" dedi.
Güneş 19.30'da basının karşısında
Norveç ile Kovid-19 tedbirleri nedeniyle İspanya'da karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlılar, bugün Malaga'ya gidiyor. Maç öncesindeki basın toplantısında bugün karşılaşmanın oynanacağı La RosaledaStadyumu'nda 19.30'da ŞenolGüneş ile bir oyuncu açıklamalarda bulunacak. Son idman ise TSİ 20.00'de yapılacak.
Norveç müsabakası İspanyol Hernandez'in
Grubu'ndaki ikinci maçımızda yarın Norveç ile İspanya'da oynayacağımız karşılaşmayı İspanya FutbolFederasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. 39 yaşındaki hakem daha önce takımlarımızdan Beşiktaş'ın Braga ile 2019- 20 sezonunda Avrupa Ligi'nde oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçı da yönetmişti. TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak.