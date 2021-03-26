Çocuklar Norveç’e bakalım

2022 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Hollanda virajını dönen A Milli Takım, tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Ancak teknik direktör Şenol Güneş tedbiri elden bırakmıyor. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına maçın ardından doyasıya sevinmeleri öğüdünde bulundu fakat sınır koydu:Güneş, futbolcularına sadece Norveç maçını değil aynı zamanda Letonya karşılaşmasını da hedef gösterdi. Dünya Kupası hayali için daha yolun başında olduklarını oyuncularına ileten ve kalan iki maçta alınacak 6 puanın tarihi bir başlangıç olacağını da kalın harflerle yazan Güneş,dediNorveç ile Kovid-19 tedbirleri nedeniyle İspanya'da karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlılar, bugün Malaga'ya gidiyor. Maç öncesindeki basın toplantısında bugün karşılaşmanın oynanacağıile bir oyuncu açıklamalarda bulunacak. Son idman ise TSİ 20.00'de yapılacak.Grubu'ndaki ikinci maçımızda yarın Norveç ile İspanya'da oynayacağımız karşılaşmayıyönetecek. 39 yaşındaki hakem daha önce takımlarımızdan Beşiktaş'ın Braga ile 2019- 20 sezonunda Avrupa Ligi'nde oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçı da yönetmişti. TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak.