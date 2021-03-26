Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmana çıkacak! Tahir Karapınar detayı...

Fenerbahçe'de haftalardır gündem konusu olan Erol Bulut ile dün yollar ayrıldı. Erol Bulut'un Fenerbahçe serüveni 232 gün sürdü. Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından takımın başına teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu getirildi. Fakat Emre Belözoğlu'nun pro-lisans engeli bulunuyor. Fenerbahçe'de bu engel nasıl aşılacak?
EMRE BELÖZOĞLU SAAT 17:00'DA İLK ANTRENMANINA ÇIKACAK
Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nu getirdiğini açıkladı. Sarı-lacivertli takım, Emre Belözoğlu ile ilk çalışmasını bugün saat 17:00'de yapacak. Saat 16:00 itibarıyla futbolcular tesislere geldi ve antrenman öncesi bir toplantı yapıldı. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, bu sezonun önemine vurgu yaptığı ifade ediliyor..
EMRE BELÖZOĞLU'NUN PRO LİSANS ENGELİ NASIL ÇÖZÜLECEK?
Emre Belözoğlu'nun takımında başında maça çıkması için pro-lisansı olması gerekiyor. Emre Belözoğlu'na UEFA tarafından verilen UEFA A Lisansı sadece 2 hafta takımı yönetme hakkı veriyor. Bundan dolayı bu süreden sonra Süper Lig veya üst düzey lig maçlarında pro-lisans sahibi bir teknik adamın kulübede olması şartı var.
"EMRE BELÖZOĞLU ÖNÜMÜZDEKİ SEZON İÇİN DE DÜŞÜNÜLÜYOR"
Teknik sorumlu olarak Fenerbahçe'nin başına gelen Emre Belözoğlu'nun Pro-Lisans engeli Tahir Karapınar ile aşılabilir. Tüm engeller aşılırsa önümüzdeki sezon da Emre Belözoğlu ile devam edilebilir. Yani Emre Belözoğlu önümüzdeki sezon için de düşünülüyor. (A Spor-Ahmet Selim Kul)
TAHİR KARAPINAR TEKNİK EKİPTE YER ALACAK
Bilindiği gibi Tahir Karapınar, Ersun Yanal Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonraki süreçte de kulübede görev almıştı. Bu nedenle aktif olarak altyapı koordinatörü olarak görev yapan Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde yer alacak ve Pro-Lisans engeli de böylece çözülmüş olacak.
EMRE BELÖZOĞLU TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNİN İLK MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi saat 19.00'da ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor'u konuk edecek. Emre Belözoğlu, bu maçla birlikte teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına açıkacak.
LİGDE 1,97 PUAN ORTALAMASI
Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde ligde 1,97 puan ortalaması yakaladı. Bulut ile ligde 30 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda toplamda 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Ligde 54 gol atan Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, kalesinde ise 31 gol gördü ve 1,97'lik puan ortalaması yakaladı.