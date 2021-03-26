Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmana çıkacak! Tahir Karapınar detayı...

EMRE BELÖZOĞLU'NUN PRO LİSANS ENGELİ NASIL ÇÖZÜLECEK?

Emre Belözoğlu'nun takımında başında maça çıkması için pro-lisansı olması gerekiyor. Emre Belözoğlu'na UEFA tarafından verilen UEFA A Lisansı sadece 2 hafta takımı yönetme hakkı veriyor. Bundan dolayı bu süreden sonra Süper Lig veya üst düzey lig maçlarında pro-lisans sahibi bir teknik adamın kulübede olması şartı var.