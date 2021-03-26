Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmana çıkacak! Tahir Karapınar detayı...
Giriş Tarihi: 26.3.2021 16:25 Son Güncelleme: 26.3.2021 16:28

'de ilk antrenmana çıkacak! detayı...

SABAH.COM.TR SPOR
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmana çıkacak! Tahir Karapınar detayı...

'de bu sezon istenilen oyunu ve performansı ortaya koyamayan teknik direktör ile dün yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar göreve getirildi. Emre Belözoğlu, takımla birlikte bugün ilk antrenmanına çıkacak. Fakat Emre Belözoğlu'nun pro-lisans engeli bulunuyor ve bu engelin de ile çözülmesi bekleniyor. İşte Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri...

Fenerbahçe'de haftalardır gündem konusu olan Erol Bulut ile dün yollar ayrıldı. Erol Bulut'un Fenerbahçe serüveni 232 gün sürdü. Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından takımın başına teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu getirildi. Fakat Emre Belözoğlu'nun pro-lisans engeli bulunuyor. Fenerbahçe'de bu engel nasıl aşılacak?

EMRE BELÖZOĞLU SAAT 17:00'DA İLK ANTRENMANINA ÇIKACAK

Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nu getirdiğini açıkladı. Sarı-lacivertli takım, Emre Belözoğlu ile ilk çalışmasını bugün saat 17:00'de yapacak. Saat 16:00 itibarıyla futbolcular tesislere geldi ve antrenman öncesi bir toplantı yapıldı. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, bu sezonun önemine vurgu yaptığı ifade ediliyor..

EMRE BELÖZOĞLU'NUN PRO LİSANS ENGELİ NASIL ÇÖZÜLECEK?

Emre Belözoğlu'nun takımında başında maça çıkması için pro-lisansı olması gerekiyor. Emre Belözoğlu'na UEFA tarafından verilen UEFA A Lisansı sadece 2 hafta takımı yönetme hakkı veriyor. Bundan dolayı bu süreden sonra Süper Lig veya üst düzey lig maçlarında pro-lisans sahibi bir teknik adamın kulübede olması şartı var.

"EMRE BELÖZOĞLU ÖNÜMÜZDEKİ SEZON İÇİN DE DÜŞÜNÜLÜYOR"

Teknik sorumlu olarak Fenerbahçe'nin başına gelen Emre Belözoğlu'nun Pro-Lisans engeli Tahir Karapınar ile aşılabilir. Tüm engeller aşılırsa önümüzdeki sezon da Emre Belözoğlu ile devam edilebilir. Yani Emre Belözoğlu önümüzdeki sezon için de düşünülüyor. (A Spor-Ahmet Selim Kul)

TAHİR KARAPINAR TEKNİK EKİPTE YER ALACAK

Bilindiği gibi Tahir Karapınar, Ersun Yanal Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonraki süreçte de kulübede görev almıştı. Bu nedenle aktif olarak altyapı koordinatörü olarak görev yapan Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde yer alacak ve Pro-Lisans engeli de böylece çözülmüş olacak.

EMRE BELÖZOĞLU TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNİN İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi saat 19.00'da ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor'u konuk edecek. Emre Belözoğlu, bu maçla birlikte teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına açıkacak.

LİGDE 1,97 PUAN ORTALAMASI

Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde ligde 1,97 puan ortalaması yakaladı. Bulut ile ligde 30 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda toplamda 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Ligde 54 gol atan Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, kalesinde ise 31 gol gördü ve 1,97'lik puan ortalaması yakaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bahar Candan dehşeti yaşadı! Saldırıya maruz kalan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!
2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine ile bu Pazar hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Araç sahipleri dikkat! Türkiye'de benzin istasyonları için yeni dönem başlıyor
Son dakika: Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından Fatih Terim'e gönderme! "İşin sahada bitmediğini gördük..."
Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmesi: SGK genelge yayınladı...
Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...
Son dakika haberi: Koronavirüste mutant alarmı: Risk grubu değişti! Gençler çok ağır geçiriyor
Türkiye'de bir ilk olarak tarihe geçti! Tünele 2 kişi girdiler 3 kişi çıktılar
Son dakika | Başkan Erdoğan yeni A takımına ilk talimatını verdi
Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda'da canlandırdığı Kumru sayesinde ortaya çıkan korkunç itirafa oyuncu sessiz kalamadı: Kahroldum!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmana çıkacak! Tahir Karapınar detayı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA