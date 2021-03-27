Norveç Teknik Direktörü Solbakken'den mağlubiyet yorumu: 'Büyük ders aldık'

Türkiye'nin 3-0'la Norveç'i mağlup ettiği maçın sonunda açıklamalarda bulunan Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Türkiye'den büyük bir ders aldıklarını ifade etti. A Milliler, grubun üçüncü maçına 30 Mart Salı günü Letonya karşısında çıkacak.

Solbakken, "Türkiye'den büyük bir ders aldık. Artık önümüzdeki maça hazırlanmamız gerekiyor. Karadağ maçını kazanarak devam edip Hollanda maçını da kazanmamız gerekecek. Karadağ karşılaşması bizim için küçük bir final olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin daha hırslı olduğunu belirten Solbakken, "Maç içinde kararsız kaldık. Türkiye'nin bizden en büyük üstünlüğü hırslı ve hevesli olmalarıydı." ifadelerini kullandı.

SÖRLOTH: KÜÇÜK FARKLAR BELİRLEDİ

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sörloth, "Kalan maçların hepsini kazanmalıyız. Bunu yapma gücümüz var. Son dönemde çok gol atmamıza rağmen bu maç atamamış olmamız alışık olmadığımız bir durumdu. Bu maçı unutup Salı günü oynayacağımız maça konsantre olacağız. İlk yarıda direkten dönen bir şutum vardı. Gol olsaydı daha farklı olabilirdi. Bu küçük farklar skoru belirledi." dedi.