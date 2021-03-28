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Giriş Tarihi: 28.3.2021 18:38

penaltı kaçırdı, kazandı!

AA
Mbappe penaltı kaçırdı, Fransa kazandı!

'nde , deplasmanda 'ı 2-0 yendi. Konuk ekip Fransa'ya galibiyeti getiren golleri ve Maliy (k.k.) kaydetti.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, D Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa ile Kazakistan arasında oynanan maçla başladı.

Konuk ekip Fransa, 19. dakikada Dembele, 44. dakikada ise Maliy'in kendi kalesine attığı gollerle Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti.

Fransa'da Mbappe, 75. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu golle sonuçlandıramadı.

Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Fransa, maç fazlasıyla grupta liderliğe yükseldi. Kazakistan ise henüz puanla tanışamadı.

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Mbappe penaltı kaçırdı, Fransa kazandı!
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