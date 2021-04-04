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Giriş Tarihi: 4.4.2021 13:36 Son Güncelleme: 4.4.2021 13:38

36'lık gollerine devam ediyor! İkinci baharını yaşıyor...

36'lık Bobo gollerine devam ediyor! İkinci baharını yaşıyor...

Ligi ekiplerinden forması giyen eski Beşiktaşlı , 36 yaşında gollerine devam ediyor. Sydney'nin deplasmanda 'i 2-0 mağlup ettiği maçta Brezilyalı golcü, takımının ilk golünü kaydetti.

Beşiktaş'ın Brezilyalı eski golcüsü Bobo, 36 yaşında gollerine devam ediyor. Avustralya Ligi ekiplerinden Sydney forması giyen Sambacı, son olarak 2-0 kazanılan Melbourne Victory maçında takımının ilk golünü attı. Bobo, 5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta 94 gol atarak Siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Avustralya Ligi'nde son sırada yer alan Melbourne Victory, sahasında Sydney'i konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan konuk ekipte ilk golü eski Beşiktaşlı Bobo kaydetti.

Devre arasında takıma katılan Bobo, bu sezon Avustralya ekibinde çıktığı 9 maçta 4. golünü kaydetti.

2006-2011 yılları arasında 5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta unutulmazlar arasına giren Bobo, Siyah-beyazlı formayla çıktığı 220 maçta 94 gol attı ve 31 asist kaydetti.

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36'lık Bobo gollerine devam ediyor! İkinci baharını yaşıyor...
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