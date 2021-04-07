Son dakika: Fatih Terim ve Sergen Yalçın'a sert sözler! 'Önce hocalık yapın...'

SABAH'ın usta yazarlarından Erman Toroğlu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıplarını değerlendirdi. Sergen Yalçın ve Fatih Terim'i sert bir şekilde eleştiren Toroğlu, İki teknik adamla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun köşe yazısından flaş ifadeler...
"AYNAYA BAK SERGEN"
Bak Sergen; çok iyi bir çıkış yakaladın. İyi de gidiyorsun. Hataların olmuyor mu? Oluyor. Ama özellikle Fenerbahçe maçı ve kaybettiğin Kasımpaşa maçında yaptığın hatalar seni ve takımını zor duruma düşürdü.
"UMUT MELER 100 ÜZERİNDEN 2-3 HATA YAPTIYSA..."
Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler 100 üzerinden 2-3 hata yaptıysa sen 60-70 hata yaptın. Kaybettiğin Kasımpaşa maçında daha da fazla.
"GALATASARAY İLE FENERBAHÇE'YE HAYAT VERDİN"
Ne oldu? Şu oldu Sergen... Galatasaray ile Fenerbahçe'yi entübe odasına sokmuştun. Ne olacakları belli değildi. Ama yaptığın işlerle onları bu odadan çıkardın, şimdi de bundan sonra bu ikili seni zorlayacak. Bu net belli. Yani Galatasaray ile Fenerbahçe'ye hayat verdin.
"DÖN BİR AYNAYA BAK"
Daha doğrusu hayat öpücüğü verdin. Dön bir aynaya bak. Ama hadi sen acemiydin teknik adamlıkta, peki başkan dahil yöneticilerine ne demeli? Onlar da senin peşinden gittiler. "Bir dakika dur burada Sergen. Yaptığın iş yanlış. Takımı bu havaya sokmayalım. Biz işimize bakalım" diyemediler.
Şimdi de gelinen nokta bu. Bu durumlarda en tepedeki adama bakarım, yani başkana. Başarı da ona aittir, başarısızlık da. Yani hepsi acemilermiş.
"KULÜBÜ YÖNETME HOCALIK YAP"
Gelelim Galatasaray'a… Fatih Terim bu yıl çok formsuz. Rakip takımların başkanlarıyla, görevlileriyle tartışıyor, hakemlerle dalaşıyor, devamlı oyundan atılıyor. Gördüğüm kadarıyla Galatasaray'da hem teknik direktörlük yapıp takımı idare etmek istiyor hem de maalesef perde arkasından kulübü idare etmek istiyor.
"KULÜBÜ YÖNETMEYE KALKMA"
Fatih hocam iki işi beraber yapamazsın. Yapmaya kalkarsan ikisini de yapamazsın. Senin işin sahada teknik direktörlük. Kulübü yönetmeye kalkma. Zaman zaman yönetime ısrar ederek seyirciyle de oynayarak bazı şeyleri yaptırdın. Bunu herkes görüyor ama nereye kadar?
Şu ana kadar sahada kötü gittin. Diyeceksin ki liderle aramda bu kadar fark var. Liderle bu kadar fark olması senin iyi olduğunu değil rakiplerinin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor.
"TAKIMININ GÖRÜNTÜSÜNDE HEYECAN YOK"
'Çok iyi gidiyor' dediğimiz Beşiktaş en ufak bir darbeyle allak bullak oldu. Ama sen bakalım bundan faydalanabilecek misin? Sahadaki takımının görüntüsünde heyecan yok. İyiye giden bir görüntü de yok. Göreceğiz bakalım.
Eğer Galatasaray'a başkan falan olmak istiyorsan, şimdiden deklare et. O zaman da takımı bırak öbür tarafta çalış. Tabii liseciler bu işe ne derler sen daha iyi biliyorsun!
"BİRİ ŞAMPİYON OLACAK AMA KERHEN"
Öyle bir lig oynanıyor ki her an her şey olabilir. Şu ana kadar liderliği Beşiktaş hak ediyordu ama şu anda lig liderliği hak edecek bir takım yok ortada. Biri şampiyon olacak ama kerhen.