Son dakika: Fatih Terim ve Sergen Yalçın'a sert sözler! 'Önce hocalık yapın...'

"BİRİ ŞAMPİYON OLACAK AMA KERHEN"

Öyle bir lig oynanıyor ki her an her şey olabilir. Şu ana kadar liderliği Beşiktaş hak ediyordu ama şu anda lig liderliği hak edecek bir takım yok ortada. Biri şampiyon olacak ama kerhen.