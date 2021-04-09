Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın testi pozitif çıktı
Giriş Tarihi: 9.4.2021 14:56 Son Güncelleme: 9.4.2021 15:06

Son dakika: 'te maçı öncesi ve 'nın testi pozitif çıktı

Son dakika: Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... 'in 34. haftasında ile karşılaşacak olan 'te ve ’nın test sonuçları pozitif çıktı.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük'te Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Fatih Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir."

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Son dakika: Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın testi pozitif çıktı
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