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Giriş Tarihi: 24.4.2021 10:33

Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik!

AA
Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik!

Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Lacivert-beyazlı takımda kadro dışı bırakılan Aytaç Kara'nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Jeanvier, Yusuf Erdoğan, Hodzic ve Koomson karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Lacivert-beyazlı takımda kadro dışı bırakılan Aytaç Kara'nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Jeanvier, Yusuf Erdoğan, Hodzic ve Koomson karşılaşmada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Şenol Can'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, son maçında ise Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Ligde çıktığı 35 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 37 puanla 16. sırada girdi.

Süper Lig'de oynadığı 34 müsabakanın 21'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 7'sini kaybeden Fenerbahçe ise 69 puanla ikinci sırada yer aldı.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan lig karşılaşmasını Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan maçta da Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük kurmuştu.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlıkları devam eden Julian Jeanvier, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Gilbert Koomson karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik!
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