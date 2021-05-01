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Giriş Tarihi: 1.5.2021 15:48

Bursaspor deplasmanda 5 golle kazandı!

AA
Bursaspor deplasmanda 5 golle kazandı!

. Lig'in 33. haftasında iddiası bulunmayan Bursaspor, deplasmanda daha önce lige veda eden Eskişehirspor'u 5-1 yendi. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri (2), , ve kaydetti.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor, Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 5-1 kazandı. Daha önve Play-off iddiasını kaybeden Bursaspor 46 puana yükseldi. Haftalar küme düşen Eskişehirspor ise 8 puanla son sırada yer aldı.

Hamza Baran Arıkan, Enes Ünal'ın rekorunu kırarak Bursaspor tarihine geçti

Eskişehirspor: 1 - Bursaspor: 5

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Emir Yıldız, Cihangir Çağlıyan, Uğur Can Semizoğlu (Dk. 46 İbrahim Halil Öner), Tolga Yakut (Dk. 84 Kaan Gaman), Buğra Çağlıyan, Furgan Polat (Dk. 64 Talha Erdoğan), Onur Arı, Berkay Tanır (Dk. 79 Onurhan Uyanık)

Bursaspor: Canberk Yurdakul (Dk. 82 Talha Yakın), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak (Dk. 82 Hasan Basri Ünal), Çağatay Yılmaz, Taha Altıkardeş, Furkan Emre Ünver, Kerem Şen (Dk. 71 İsmail Can Çavuşluk), Eren Güler (Dk. 71 Berat Altındiş), Tuğbey Akgün (Dk. 65 Vefa Temel), Hamza Baran Arıkan

Goller: Dk. 9 Onur Arı (Eskişehirspor), Dk. 15 ve Dk. 50 Tuğbey Akgün, Dk. 46 Eren Güler, Dk. 76 Berat Altındiş, Dk. 90+3 Çağatay Yılmaz (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Tolga Yakut, Dk. 66 Emir Yıldız (Eskişehirspor), Dk. 57 Kerem Şen, Dk. 86 Vefa Temel (Bursaspor)

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Bursaspor deplasmanda 5 golle kazandı!
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