Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yusuf Yazıcı’dan Bursasporlu Çağatay Yılmaz’a tebrik mesajı
Giriş Tarihi: 2.5.2021 12:04

’dan Bursasporlu ’a tebrik mesajı

İHA
Yusuf Yazıcı’dan Bursasporlu Çağatay Yılmaz’a tebrik mesajı

’un ’u 5-1 yendiği maçta son golü kaydeden , mutluluğunu milli futbolcu ’nın klasikleşmiş sevinci ile yaşadı. Yusuf da bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, genç oyuncuya, "Yolun açık olsun kardeşim" dedi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor'u 5-1 mağlup eden Bursaspor'da genç oyuncu Çağatay Yılmaz dikkat çeken bir gol sevincine imza attı. Takımının beşinci golünü kaydeden 21 yaşındaki isim, Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın gol sevincinin aynısını yaptı.

Yusuf Yazıcı da bu duruma kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından Çağatay'ın fotoğrafını paylaşarak, altına "Yolun açık olsun kardeşim" notunu düştü. Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın bu paylaşımı Bursaspor camiası tarafından da beğeni ile karşılandı.

"BU TAKIMI ÖNÜMÜZDEKİ SEZON MUTLAKA SÜPER LİG'E ÇIKARACAĞIZ"
Eskişehirspor'u 5-1 mağlup eden Bursaspor'da genç oyuncuların moralleri oldukça yükseldi. Yeşil-beyazlı takım deplasmandaki 5 gollü galibiyetinde takımının son sayısına imza atan Çağatay Yılmaz, gol attığı için oldukça mutlu olduğunu söyledi. 21 yaşındaki futbolcu, Eskişehirspor maçı ve gelecekle alakalı şu ifadeleri kullandı:

"Uzun bir aradan sonra gol attığım için çok mutluyum. Bana güvenen herkese ve takım arkadaşlarıma mücadeleleri için teşekkür ederim. Bu kadro, Bursaspor'un geleceği. Bu yıl belki başaramadık ama önümüzdeki sezon armamızı mutlaka ait olduğu Süper Lig'e çıkaracağız."

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'dan elenen Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı belli oldu!
Son dakika haberler: Burak Sergen’in sağlık durumunu nişanlısı açıkladı! İşte Burak Sergen'in son durumu
Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! "Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray..."
Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı
Başkan Erdoğan, Mahruze Teyze'yi ziyaret etti
Son dakika haberi: Çalışma İzin Belgesi almak isteyenler dikkat: İçişleri Bakanlığı açıkladı...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri ile ilgili flaş açıklama
Son dakika: Usta yazardan flaş Beşiktaş sözleri! 'Eşi benzeri yok...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Yusuf Yazıcı’dan Bursasporlu Çağatay Yılmaz’a tebrik mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA