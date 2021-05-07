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Giriş Tarihi: 7.5.2021 23:45

ve , PFDK'ya sevk edildi

DHA
Alper Pirşen ve Selahattin Baki, PFDK'ya sevk edildi

Hukuk Müşavirliği, 'nin iki yöneticisi ve 'yi sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Fenerbahçeli iki yönetici Alper Pirşen ve Selahattin Baki, PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Hukuk Müşavirliği'nce 07.05.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ya sevki şöyle:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.05.2021 tarihinde kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALPER PİRŞEN'in 07.05.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin 07.05.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Alper Pirşen ve Selahattin Baki, PFDK'ya sevk edildi
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