İyi niyetliyseniz Allah yardım ediyor

Beşiktaş başkanlığında şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Nur Çebi, "Hem kupayı aldık hem ekonomiyi biraz olsun rayına oturttuk. Kadın futbol takımımız da şampiyon oldu, basketbolda da başarıyı kovalıyoruz. Dolayısıyla yapmam gerekenleri yaptım. Bir şeyleri doğru yaparsanız karşılığını alıyorsunuz ve iyi niyetliyseniz Allah da size yardım ediyor" dedi. Göreve geldikleri günden bu yana ekonomik sıkıntılara rağmen ödemeleri düzene koyduklarını belirten Çebi, "Beşiktaş'ın şu an futbolcusuna, basketbolcusuna geçmiş bir kuruş borcu yok. Buna personel de dahil, onlara da bayramdan önce hepsini ödedim. Önce parayı bularak hak ettiklerini, alın terlerini zamanında ödeyerek onları motive ettim. Bu da başarının bir unsurudur. Takıma inandığım için sezon başında 'Şampiyon olacağız' dedim. Belki haddimi biraz aştım ama duygularım bu yöndeydi. Önümüzdeki sezon da aynı mutluluğu yaşamak istiyoruz" diye konuştu.



SERGEN YALÇIN'LA OTURUP KONUŞUP ANLAŞACAĞIZ

ÇEBI, kulüp personelinden, doktoruna, oyuncusuna ve teknik ekibe kadar şampiyon oldukları ekiple yola devam etmek istediklerini söyledi. Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin şampiyonlukla alakasının olmadığını üstüne basa basa vurgulayan Çebi, "Şimdi süresi doldu. Biz hocamıza 'Seninle devam etmek istiyoruz' diyeceğiz. Anlaşabilirsek tabii... Onun da maddi, manevi talepleri olacaktır. Muhtemelen anlaşacağız. Uzun yıllar görevini sürdürmesini Beşiktaş'ın menfaatleri açısından çok istiyorum" şeklinde konuştu.





G.SARAY'I ÜZMEK HADDİME DEĞİL

"DERBIYI kazanırsak Terim tabii ki bizi alkışlayacak" sözlerinin yanlış taraflara çekildiğini dile getiren Başkan Çebi, "Sporcu adamın, rakibi için yapacağı tek bir şey vardır, alkışlamak… Bunu ifade etmek istedim. Yoksa koskoca Galatasaray camiasını üzmek benim haddime değil. Söylediklerimin baş tarafına bakıldığında Galatasaray'ın nasıl bir kulüp olduğunu ve değerini gösteren cümleler var. Kötü niyetim varsa bunlara uymaz. İnşallah bunu Galatasaray camiası anlamıştır. Fatih hoca da geçmişte spor yapmış biri olarak centilmen birisidir" ifadelerini kullandı.



'BIRAKMAM SENİ' KAMPANYASI SÜRÜYOR

EN çok içini yakan şeyin pandemi nedeniyle taraftarsız oynamak olduğunu belirten Çebi, "Onlar bizim her şeyimiz. Beşiktaş seyircisi çok farklıdır. Belki de Beşiktaşlı olduğum için böyle hissediyorum. Buradan şunu söylemek istiyorum; 'Bırakmam Seni' kampanyası devam ediyor. Desteklerini esirgemesinler" dedi.



TARİH BENİ YAZARSA ONUR DUYARIM

AHMET Nur Çebi, 1 sezonda 3 kupa kazanarak tarihe geçme şansını da değerlendirdi: "Tarihe geçmek için bir şey yapmadım. Beşiktaş için çalışıyorum ama tarih beni yazarsa bu benim için mutluluk olur, onur olur."