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Giriş Tarihi: 19.5.2021 13:18 Son Güncelleme: 19.5.2021 13:21

Kenan Koçak Hannover'den ayrılıyor! 'den teklifler var...

DHA
Kenan Koçak Hannover'den ayrılıyor! Süper Lig'den teklifler var...

ekiplerinden 'nın teknik direktörü Kenan Koçak, sezon bitimiyle birlikte Alman ekibinden ayrılacak. Kenan Koçak, yeni kararını yaklaşık 2 ay önce kulüp yönetimine bildirmişti.

Almanya Bundesliga 2'de son hafta maçları öncesi 42 puanla 11'inci sırada yer alan Hannover 96'da teknik direktör Kenan Koçak, yeni kararını yaklaşık 2 ay önce kulüp yönetimine bildirmişti. Kasım 2019'dan bu yana Alman ekibinde görev yapan deneyimli teknik adam, Hannover'ı küme düşme hattından kurtarıp ikinci sezonunda da stabil hale getirip misyonunu tamamladı. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu sezonun son maçı olan Nürnberg karşılaşmasının ardından görevinden ayrılma kararı alan Kenan Koçak, başka bir takımda daha büyük hedeflere yürümek için tercih yapacak.

BUNDESLİGA'DAN TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI

Yönetim ile yaptığı görüşmede ayrılık kararını haftalar öncesinde bildiren Kenan Koçak için Alman kulüpleri hemen nabız yoklamaya başladı. Sözlü tekliflerini deneyimli teknik adama ileten kulüplere henüz cevap vermeyen Koçak, son lig maçının ardından gelen teklifleri değerlendirecek.

SÜPER LİG'DEN DE TALİPLERİ VAR

Öte yandan 40 yaşındaki teknik adam için sadece Almanya'dan değil, Türkiye'den de teklifini ileten kulüpler var. 2 Süper Lig kulübünün Koçak ile iletişime geçtiği ve durumunu sorduğu öğrenildi. Geçtiğimiz Haziran ayında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği özel röportajda Türkiye'de çalışmaya sıcak baktığını "Şartlar uygun olursa, projeler de uygun olursa neden olmasın, bakalım zaman ne gösterecek" sözleriyle ifade eden Koçak'ın kendisine iyi bir proje sunulması durumunda Türkiye'de takım çalıştırması bekleniyor.

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Kenan Koçak Hannover'den ayrılıyor! Süper Lig'den teklifler var...
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