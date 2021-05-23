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Giriş Tarihi: 23.5.2021

Ve 3 yıllık imzayı attı

Ve 3 yıllık imzayı attı

Sözleşmesinin son sezonuna giren 24 yaşındaki oyuncu, yeni anlaşması ile birlikte 1.2 milyon Euro kazanacak

G.Saray, savunmadaki 'beyni' Marcao ile 3 yıllık imza attı. 2018-19 sezonunun devre arasında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro'ya alınan Brezilyalı, kontratının son sezonuna girilirken yeni sözleşme imzaladı. Eski kontratına göre bu sezon 900 bin Euro ücreti olan başarılı stoper, yeni sözleşmesiyle 1.2 milyon Euro alacak. Sambacı, 2022-23'te 1.3 milyon, 2023-24'te ise 1.4 milyon Euro kazanacak. TERİM BABAM GİBİ
İmza töreni sonrasında Marcao, "Bu sezon adil olmadı. Sonuna kadar mücadele ettik. Fatih Terim'i bir hoca olarak değil baba olarak görüyorum. Beni o keşfetti. O zamanlar kimse bana inanmıyordu" diye konuştu.

CENGİZ: ADALET DİYE BAĞIRDI AMA OLMADI
BAŞKAN Mustafa Cengiz, imza töreninde şunları söyledi: "Futbolun adaleti var mı, yok. Abdurrahim adalet diye bağırdı ama olmadı adalet... Oyuncularımızın son haftalardaki mücadelesine alkış tutarız, bu yolda kendileri galiptir, üzülmedik."

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Ve 3 yıllık imzayı attı
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