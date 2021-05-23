Ve 3 yıllık imzayı attı

G.Saray, savunmadakiMarcao ile 3 yıllık imza attı. 2018-19 sezonunun devre arasındaalınan Brezilyalı, kontratının son sezonuna girilirken yeni sözleşme imzaladı. Eski kontratına göre bu sezon 900 bin Euro ücreti olan başarılı stoper, yeni sözleşmesiyle 1.2 milyon Euro alacak. Sambacı, 2022-23'te 1.3 milyon, 2023-24'te ise 1.4 milyon Euro kazanacak. TERİM BABAM GİBİİmza töreni sonrasında Marcao, "Bu sezon adil olmadı. Sonuna kadar mücadele ettik.Beni o keşfetti. O zamanlar kimse bana inanmıyordu" diye konuştu.BAŞKAN Mustafa Cengiz, imza töreninde şunları söyledi: "Futbolun adaleti var mı, yok. Abdurrahim adalet diye bağırdı ama olmadı adalet... Oyuncularımızın son haftalardaki mücadelesine alkış tutarız, bu yolda kendileri galiptir, üzülmedik."