Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankaragücü mevcut yönetimi, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi
Giriş Tarihi: 24.5.2021 12:49

Ankaragücü mevcut yönetimi, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

AA
Ankaragücü mevcut yönetimi, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

Kulübü Başkanı , haziran ayında yapılması planlanan olağan genel kurulda başkan adayı olarak yönetim kurulu üyesi Faruk Koca'yı gösterdiklerini duyurdu.

Ankaragücü mevcut başkanı Fatih Mert yaptığı açıklamada, seçime kadar kulübün herhangi bir maddi kayba uğramaması için futbolcular ve hukuki temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Kongrede aday olmayacağını hatırlatan Mert, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulumuz ile yapmış olduğumuz istişareler sonunda, ekonomik olarak belli bir noktaya getirilen kulübümüzün bu durumunu koruması ve takımımızın tekrar Süper Lig'e çıkarılması için kongreye yönetim içerisinden bir adayla gidilmesine karar vermiş bulunuyoruz. Yönetim kurulu üyemiz ve profesyonel futbol şube sorumlumuz Sayın Faruk Koca'nın adaylıkla ilgili hiçbir şekilde talebi olmamasına rağmen, Ankaragücü'nün ekonomik anlamdaki olumlu gidişatının devam ettirilmesi, kulübümüzün gelinen iyi noktasının kaybolmaması adına, kendisini başkan adayı olarak ilan etme kararı aldık. Sayın Faruk Koca ise karara saygı duyduğunu ve sorumluluktan kaçmayacağını belirterek, kendisine duyulan güvene teşekkür etmiştir. Yapılacak olan kongrenin, camiamıza ve başkan adayımız Faruk Koca'ya hayırlı olmasını diliyorum."

Fatih Koca

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler! "Kebapçı dövmeye gittin akıllanmadın"
Son dakika: Kamu çalışanlarının maaş zamları belli oluyor
Son dakika | Borcu olana kaçmaz fırsat: 200 milyarlık yeni hamle
Son dakika: ‘Bizim Çocuklar’ PSG’nin tahtını yıktı! Burak Yılmaz’ın golü Lille’e şampiyonluğu getirdi…
Fransa'dan tepki çeken karar! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e yer vermedi...
Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi
Esnafa 3000 ve 5000 TL hibe desteği... Kimler yararlanacak ve nasıl başvurulacak?
1100 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuç sorgulama ekranı: 1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, başvuru nasıl yapılır ve şartları nedir?
Son dakika | Piyasalarda Elon Musk spekülasyonu! İşte son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü mevcut yönetimi, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA