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Giriş Tarihi: 24.5.2021 20:46 Son Güncelleme: 24.5.2021 20:48

ile anılan 'a veda etti

AA
Beşiktaş ile anılan Mario Mandzukic Milan'a veda etti

ekiplerinden 'da forma giyen , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İtalyan ekibinden ayrıldığını duyurdu. Deneyimli golcüyü devre arası transfer döneminde 'ın da istediği biliniyordu.

Sosyal medya hesabından ayrılık haberini paylaşan 35 yaşındaki Mandzukic, "Milan'da oynamak benim için zevkti. Kulüp yönetimine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Harika oyuncular ve kendini işine adayan bir teknik ekiple çalışmak harikaydı." ifadelerini kullandı.

Milan'a bir yılı opsiyonlu olmak üzerine geçen sezon ortasında yarım dönemliğine transfer olan Mandzukic, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle 10 lig maçında sadece 205 dakika süre alabilmişti.

Milan'ın opsiyon maddesini kullanmaması nedeniyle Hırvat forvet, serbest oyuncu konumunda bulunuyor.

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Beşiktaş ile anılan Mario Mandzukic Milan'a veda etti
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