Bu akşam Azerbycan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek milli takımımızın önemli yıldızları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yusuf Yazıcı, Avrupa'da en üst liglerde forma giydiklerini ve milli takımın çok kaliteli olduğunu ifade ederken Zeki Çelik de transfer süreciyle ilgili henüz belli bir durumun olmadığını belirtti. Takım kaptanı Burak Yılmaz, kendisine tekliflerin olduğunu da açıklarken transfer süreciyle ilgili son dakika açıklamalarında bulundu!
YUSUF YAZICI: 'AVRUPA FUTBOLUNU DOMİNE ETTİK...'
'Milli takım kampına gelince bir arkadaş İtalya, biri İspanya'yı, biri İngiltere'yi, diğeri Fransa'yı anlatıyor. Biz Avrupa futbolunu domine etmiş, fethetmişiz. Hazırlık maçından sonra sahada en iyisini yapmaya çalışacağız. Hocamız sağolsun birkaç gün dinlendirdi bizi.
BURAK YILMAZ'DAN BASKI AÇIKLAMASI! 'BENİM İŞİME GELİR...'
A milli takım forması bizim için her şeyin üzerinde. Kulübümüzle büyük bir başarı yakalasak da buradaki hayallerimiz çok başka oluyor. Ailelerimiz de kısa süreliğine kampa dahil oldu bu da bizi mutlu etti. Her şey güzel ve yolunda. Güzel bir turnuva geçireceğimizi düşünüyorum.'
'Dünya Kupası Elemeleri'nde büyük maçlarda iyi performans ortaya koyduk. Tek tek bakmamız gerekiyor, biz maç maç baktığımız zaman başarılı oluyoruz. Benim birinci hedefim İtalya maçı. Fransa'da üzerimize düşen bir Türk gibi olmak, Türk gibi oynamak, Türk gibi başarılı olmaktı.'
'Bu çekinme, korkma olayları biraz fazla gündeme gelmeye başladı. Kimse kimseden çekinmiyor ne İtalya bizden ne de biz onlardan çekiniyoruz. Saygı duyuyoruz. Maçın sert geçeceğinin farkındayız. Maça kadar istediğiniz kadar baskı yaratın, benim için daha iyi olur. Baskı bana her zaman iyi gelmiştir.'
'BİZE HER YER TRABZON' NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Yusuf Yazıcı: Ben Trabzonspor'dan ayrılırken şehrimi her zaman ülkemi temsil edeceğimi belirtmiştim. O anda da birden içimden geldi.
Zeki Çelik: Fransız taraftarlar bile Türk bayrağı açtı. Ülkemizi böyle temsil ettiysek ne mutlu bize. Oradaki Türk taraftarlarına da çok teşekkür ediyorum. Onlar da bizi çok destekledi orada.
'NEYMAR VE MBAPPE DÜNYANIN EN İYİLERİ!'
Bence dünyanın en iyi iki oyuncusu PSG'de oynuyor. Dünyanın en güçlü kulübüne karşı şampiyon olduk. Sadece Neymar ve Mbappe olarak bakmamamız lazım buna.
SON DAKİKA: BURAK YILMAZ'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!
'Ben futbolun her şeyini yaşadım. Kovuldum, kiralık gittim, yüksek bonservisle transfer oldum. Allah'a çok şükrediyorum, iyi bir kariyerim var. Futbolun iyisini kötüsüni biliyorum.'
'GÜZEL TRANSFER TEKLİFLERİ DE VAR...'
Geçmişte Galatasaray'a dönmek istiyorum dedim olmadı. Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum dedim olmadı. Ne söylesem tersi oldu. Lille'de mi bırakırım başka yerde mi bırakırım bilmiyorum. Teklifler var mı derseniz var. Güzel teklifler de var.