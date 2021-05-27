BURAK YILMAZ'DAN BASKI AÇIKLAMASI! 'BENİM İŞİME GELİR...'

A milli takım forması bizim için her şeyin üzerinde. Kulübümüzle büyük bir başarı yakalasak da buradaki hayallerimiz çok başka oluyor. Ailelerimiz de kısa süreliğine kampa dahil oldu bu da bizi mutlu etti. Her şey güzel ve yolunda. Güzel bir turnuva geçireceğimizi düşünüyorum.'