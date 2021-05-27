Video Spor Burak'tan transfer açıklaması "Güzel teklifler var ama..." | Video

Burak'tan transfer açıklaması "Güzel teklifler var ama..." | Video

Burak'tan transfer açıklaması
27.05.2021 | 12:28

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Milli takımın kaptanı Burak Yılmaz, takımın yıldızları Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalya maçıyla ilgili yorumlarda bulunan Burak Yılmaz, 'Üzerinizde baskı var mı?' sorusuna 'Baskı bana her zaman iyi gelmiştir, yaratabildikleri kadar baskı yaratsınlar.' yanıtını verdi. Yusuf Yazıcı da milli takımdaki havanın bambaşka olduğunu vurguladı. Burak Yılmaz transfer teklifleriyle ilgili de son dakika açıklamalarında bulundu!

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Milli takımın kaptanı Burak Yılmaz, takımın yıldızları Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalya maçıyla ilgili yorumlarda bulunan Burak Yılmaz, 'Üzerinizde baskı var mı?' sorusuna 'Baskı bana her zaman iyi gelmiştir, yaratabildikleri kadar baskı yaratsınlar.' yanıtını verdi. Yusuf Yazıcı da milli takımdaki havanın bambaşka olduğunu vurguladı. Burak Yılmaz transfer teklifleriyle ilgili de son dakika açıklamalarında bulundu!

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