Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Çok zor bir maç bizi bekliyor" | Video 05.11.2025 | 10:37 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax ile oynayacakları maça dair, "Yine cesur oynayacağız. Kimle oynarsak oynayalım aslında kazanma odaklıyız. Bir plan yapıyoruz o da kazanma üzerine bir plan" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar bugün Hollanda'ya gitti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadeleye dair düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl rakipleriyle Avrupa Ligi'nde karşılaştıklarını hatırlatan Buruk, "Geçen sene bir Avrupa Ligi maçına çıkmıştık. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Rakibimizin Şampiyonlar Ligi sıralamasındaki yeri bizi hiç ilgilendirmiyor ve rakibimizin bizi ne kadar yenmek isteyeceğini tahmin edebiliyoruz. Bize karşı en iyi oyunlarını oynamaya çalışacaklarını, bu maçın bir çıkış olduğunu bize karşı düşündüklerini gayet iyi biliyoruz. Bunu düşünerek hazırlanmak gerekiyor bu maça. Zaten bu şekilde hazırlandık ama özellikle maçın başı rakibimizin de bu sezonki performansına baktığımızda özellikle ilk yarılarda çok fazla gol yiyen ve gol yedikten sonra yedikleri golden çabuk etkilenen bir takım. İlk yarı performansları ile ikinci yarı performansları arasında farklılıklar ortaya çıktı. Bizim tam tersine pozitif olarak ilk yarı performanslarımızla ikinci yarı performanslarımız arasında zaman zaman değişiklikler oldu. O yüzden maça iyi başlamamız gerekiyor. İki takım da kendi oyununu oynayacak. Rakibimizin aşağı yukarı neler yapabileceğini biliyoruz. İyi oyunculara sahipler, iyi bir teknik direktöre sahipler. Karşımızda gerçekten bizi zorlamaya çalışacak bir takım var. Bundan önceki maçlarda sonuçlar kimseyi aldatmasın. Tabii ki Ajax en iyi durumunda değil ama yine de gerçekten önemli oyunculara sahipler. Yüzde yüz konsantrasyonumuzla, isteğimizle ve Şampiyonlar Ligi motivasyonumuzla ilerliyoruz. Son 2 maçta 6 puan aldık burada alacağımız bir galibiyet bizi çok farklı yerlere götürecek. Bence hem benim için hem oyuncularım için, çok büyük hayaller kurmamız için bu maçın bizim için çok büyük önemi ve değeri var. Bu hayali de inşallah yarınki maçtan sonra daha net şekilde kuracağız" ifadelerini kullandı.

"KAZANMA ÜZERİNE BİR PLAN YAPIYORUZ"

Rakiplere karşı neyi daha iyi yapabilecekleri üzerine konuşan Okan Buruk, "Yine cesur oynuyoruz. O cesaretimizden ödün vermedik. 3 maça baktığımızda yine çok fazla pozisyona giren, gol pozisyonu yakalayan, gol atan bir Galatasaray var. Son Bodo maçı da belki rakibimizin topla oynama yüzdesi yüksek çıktı ama pozisyon olarak baktığımızda gol ve gol beklentisi olarak baktığımızda çok yüksek Şampiyonlar Ligi üzerinde rakamlara ulaştık. Yine Liverpool maçında attığımız golün dışında 3-4 tane net pozisyonumuz var. Ajax, son maçlarda top kayıpları yapan bir takım. İyi ayaklara da sahipler. Pas trafiğinden çıktıklarında kanatlardaki hızlı oyuncularıyla etkili olan bir takım. Rakibimizin üzerinde tabii ki planlarımız var. Hep cesur oynadık, yine cesur oynayacağız. Kimle oynarsak oynayalım aslında kazanma odaklıyız. Bir plan yapıyoruz o da kazanma üzerine bir plan. Hiçbir maça beraberlik için çıkmadık. Bu maçta da aynısı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Devler Ligi'nde bütün takımlar için hedefin bir sonraki tura ulaşmak olduğunu belirten sarı-kırmızılıların teknik patronu, "En büyük hedef ilk 8'e girmek. İlk 8'e girerseniz bir sonraki play-off'u oynamıyorsunuz. Giremezseniz de play-off'tan tekrar yukarıya devam etme şansınız var. İlk hedef tabii ki ilk 8'in içine girebilmek oluyor. Oraya giremiyorsanız da ilk 16'nin içerisinde olup seri başı olmak veya ilk 24'ün içerisine girip bir sonraki tur için yolunuza devam etmek için bu turları oynamak, orayı geçmek, oradan da tekrar yukarı doğru gitmeyi hayal etmemiz gerekiyor. Bu maç bu anlamda bizim için çok kritik. Aynı açıdan Ajax için de çok kritik bir maç. Onlar da ilk puanlarını almak istiyorlar, ilk galibiyetlerini almak istiyorlar. O yüzden çok zor bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖZ GÜVENİ YÜKSEK BİR GALATASARAY VAR"

Okan Buruk, geçen sezon daha başarılı bir Ajax takımı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Çok büyük şeyler değiştiğini düşünmüyorum. Daha değişik bir kadromuz var. Daha tecrübeli, geçen senenin üzerine koymuş, eksiklerini tamamlamış ve Şampiyonlar Ligi'nde öz güveni yüksek bir Galatasaray var. Bunu da sahada kazanarak göstermemiz gerekiyor. Tabii ki şu an eksiklerimiz var, sakatlıklarımız var. Geçen seneki aynı kafada değiliz, aynı kupa da değil. Şampiyonlar Ligi'nin konsantrasyonu daha fazla oluyor."

"HAYALLERİMİZE, HEDEFLERİMİZE GÖTÜRECEK MAÇ"

Kendisinin ve oyuncuların bu maçı önemsediğine vurgu yapan Okan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı: "Bundan önce kazandığımız iki maçı değerli kılmak için tekrar üçüncü maçı kazanma şansımız var. Bu da bizi hayallerimize, hedeflerimize götürecek maç. Bence bunun peşinden koşmak için de her zamankinden daha farklı şekilde rakibimizi önemsememiz gerekiyor."

UĞURCAN ÇAKIR: "EN İYİ PERFORMANSIMIZLA SAHADA OLUP, GALİP GELMEK İSTİYORUZ"

Sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır ise, "Rakibin durumundan bağımsız eksiklerine çalıştık. Ajax iyi bir takım. Köklü kulüplerden biri. Şampiyonlar Ligi'nde her maçın zorluğu var. En iyi performansımızla sahada olup, galip gelmek istiyoruz. Taraftarımızı, ülkemizi sevindirmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi, futbolun en büyük organizasyonlarından biri sonuçta. Play-off oynama şansı bulmuştum daha önce. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi oynamıştım. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynamak benim için gurur verici, mutluluk verici. Futbola başlama amaçlarımdan biri en üst seviyede mücadele etmek, en üst seviyede kendimi göstermek. Bu şansı yakaladığım için mutluyum. İnşallah bu organizasyonda da kendimi en iyi şekilde tüm dünyaya göstermek istiyorum. İnşallah hem kendi adıma hem takımım adına yarın güzel bir gece olur, hem de ülkemizi sevindiririz" dedi.

Ajax kalecisinin yaşının hatırlatılması ve Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili kendisine yöneltilen soruya da Çakır, ""42 yaş güzel bir yaş. İnşallah ben de o kadar oynayabilirim. Kendime iyi bakarsam fiziksel olarak ben de o yaşları görmek isterim. Futbol oynamak bu hayatta en iyi yaptığım iş. İnşallah ben de o yaşları Galatasaray formasıyla görebilirim" diye cevap verdi.