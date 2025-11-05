Video Spor Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçına hazır | Video
Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçına hazır | Video

05.11.2025 | 13:33

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon ve top çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Viktoria Plzen karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. Sarı-lacivertliler gün içerisinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Plzen'e hareket edecek.
