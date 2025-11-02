Video Spor Fatih Tekke: "Galatasaray’ı yenmek ya da puan almak öyle kolay bir şey değil" | Video
Fatih Tekke:

Fatih Tekke: "Galatasaray'ı yenmek ya da puan almak öyle kolay bir şey değil" | Video

02.11.2025 | 09:08

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray’ı yenmenin ya da puan almanın kolay bir şey olmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Birer puan iki takımın da hak ettiği puan gibi gözüktü. Şu an Avrupa'daki en formda, en iyi kadrolardan birine sahip ve buranın da ambiyansında, 3 aydır bir arada olan, yeni oyun şablonlarını oynamaya çalışan, cesaret arayan bir takımdık. Öncelikle oyunun ilk bölümünde yakaladığımız fırsatlar vardı. Rakip de ilk yarının sonunda geçişlerden tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Galatasaray'ın en iyi olduğu taraf bu. İyi bir kadroya ve iyi bir takıma karşı oynadık. Türkiye'nin en iyi kadrolarından birine karşı oynadık. Dolayısıyla buradan takımın 1 puanını artı görebiliriz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. En önemlisi, cesurca oynadık. Bu cesaret bizi ileriye taşıyacaktır. Savic'in çıkmasından sonra savunma görevini gayet iyi yaptık. İki takım için hak edilmiş birer puan diyebiliriz. Bizim açımızdan artısı, cesaretimizi bir üst noktaya çıkarmamız oldu" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A KARŞI HER ŞEYİ DOĞRU ŞEKİLDE YAPMANIZ LAZIM"
Stefan Savic'in sakatlanıp oyundan çıkmasının oyun planlarını değiştirdiğini söyleyen Tekke, "İkinci yarı böyle bir şey beklemiyordum. Galatasaray ile oynuyorsunuz. Normalde ikinci yarıya ön alan baskısıyla başladık ama o kadar kolay olmuyor. Karşılamalar fena olmadı, iyi oldu. Galatasaray'a ön alan baskısı yapsanız bile birebirde sizi geçecek anlar oluşturabiliyorlar. Uzun top sonrası ikinci top konusunda Avrupa'daki en başarılı takımlardan bir tanesi. Uzun topta topu koruyabilecek en değerli oyuncular Galatasaray'da. Geçiş en iyi yaptıkları şeylerden biri. Böyle takımla oynarken her şeyi iyi ve doğru şekilde yapmanız lazım. Biz bugün bunu yaptık. Ayrıca özellikle ilk yarıda benim de beklediğimin üstünde topla oynama cesaretini gösterdik. Tekrardan oyuncularımla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'I YENMEK YA DA PUAN ALMAK ÖYLE KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"
Her takımı aynı şekilde analiz ettiklerinden bahseden Tekke, "Oynadığımız her takıma aynı saygıyı gösteriyoruz. Biz analizlerimizi diğer takımlara nasıl yapıyorsak, Galatasaray'a da aynı şekilde yapıyoruz. Bundan sonra da aynı titizlikle yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray'ın 3 senedir bir oyun şablonu ve oyun ritmi var. İkinci toplar, geçişler, özellikle kornerler. Kornerlerde Sara'nın attığı topların hemen hemen hepsi aynı noktaya düşüyor. Genelde de şut çekenleri çok iyi. Bunların hepsi avantajlı bölgeler ama bize geçiş zamanı da verdiler. Hızlı oyuncuları var ve geriye hızlı dönüyorlar. Galatasaray'ı yenmek ya da puan almak öyle kolay bir şey değil. Oyuncu bazında baktığımız zaman alanların hepsinde Avrupa'daki birçok oyuncuya üstünlük sağlıyorlar. Analizlerimiz her takıma karşı aynı. Beşliye dönünce benim direktifim baskıydı. Tabii, oyunculara bunu duyurmak kolay olmadı. Onuachu'ya ben söyledim, 'Baskı yapmalıyız' dedim. İstediğim olmadı ama kırmızı kart sonrası mecbur beklememiz gerekti" değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY'IN BİREBİR BASKILARINDAN ÇIKMANIZ ÖYLE KOLAY DEĞİL"
Galatasaray'ın sahasında Avrupa'nın en büyük takımlarına karşı bile ön alan baskısında başarılı olduklarını belirten Tekke, "Avrupa'da Bayern Münih ve Tottenham maçlarını da hatırlıyorum. Galatasaray'ın burada Avrupa'nın en iyi kulüplerine karşı bile iyi bir ön alan baskısı yaptığını gördük. Bunlarla da başarılı olduklarını gördük. En iyi yaptıkları şeylerden biri de bu zaten. İlk yarının başında bu baskıyı nasıl kırarız diye rotasyonlarımız da vardı. Bunu ikinci yarının bir kısmında kullandılar. Galatasaray'ın birebir baskılarından çıkmanız öyle kolay değil. Çıksanız dahi geriye gelmeleri hızlı oluyor. İlk yarı bunu başardık. İkinci yarıda diğer maçlara göre konumlanmamızda farklılıklar vardı. Maçta Onuachu ile Davinson'un olmadığı için ikinci toplara oynamak üzerine konuştuk. Maçın son bölümünde ise savunma yapınca buna mecbur kaldık. Biz de zamana oynadık" dedi.

"GELDİĞİM DURUMU ANIMSADIM VE ÇOK ZOR DURUMDAYDIK"
Göreve geldikten sonra birçok sorunu çözdüklerini aktaran Tekke, "Eksik olan bölge üçüncü bölge. O bölgede rakibi ite ite topun ayağımızda kalması gerekiyor. Bunu başarırsak bence bu oyun formasyonu konusunda en iyi noktaya geleceğiz. Çalıştığımız set hücumlarını görmek istiyorum. Geldiğim durumu anımsadım ve çok zor durumdaydık. Orada hayal falan yoktu, ciddi bir kaos vardı. Puan ve oyun olarak düşünmemek lazım. Oyuncuların, camianın bulunduğu durum daha aşılmış değil. Ben ve ekibim geçen sene gayet iyi işler yaptık. İstediğim oyuncuları koşullardan dolayı alamadık. Gençlere yöneldik ve düşündüğümüzden farklı çıkan bir oyuncu olmadı. Bu da bizim için şanstı. Geldiğimiz noktada bu oyuncular kampta yoklardı. Sezonun başındaki ilk 4 hafta istediğimiz gibi değil de tam tersi olsa ne olacaktı? Oyuncularımda güven arttı. Bize olan güven arttı. Biz bunu geçen sene de yapıyorduk. Farklılaştırmadık aslında. Başarı dediğimiz şey bir hikâye, bir yolculuk ve bunun henüz başındayız. Biz bunun daha iyisini yapabiliriz. Desteğe devam edilmesi gerekiyor. İyi yoldayız, moralimiz yerinde. Devam etmemiz gerekiyor" sözlerini sarf etti.

"MUÇİ BENCE BUGÜN ÇOK BAŞARILIYDI"
Ernest Muçi ile Danylo Sikan değişikliğinin sebebinin sorulması üzerine ise Tekke, "Muçi ilk yarı ve ikinci yarıda gayet enerjik oynadı. Çıkana kadar bence çok başarılıydı. Oyundan ritminin fiziksel olarak düştüğünü düşündüm. Özellikle sprinter bir oyuncu seçmek istedim. Gezici olarak düşündüm. Herhangi bir problemden dolayı değil, buna mecbur kaldık. Muçi'nin ritminin azaldığını gördüm ve Sikan'ı fiziksel gücünü düşünerek oyuna soktum. Herhangi bir sakatlık durumu yok" diyerek sözlerini tamamladı.

