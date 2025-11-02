Video Spor Mario Lemina: "Benim için önemli olan takımın kazanıp kazanmadığı" | Video
Mario Lemina: "Benim için önemli olan takımın kazanıp kazanmadığı" | Video

02.11.2025 | 09:08

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, 0-0 biten Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, kendisi için en önemli noktanın takımın kazanması olduğunu söyledi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendi bireysel performansıma bakmadığını belirten Lemina, "Benim için önemli olan takımın kazanıp kazanmadığı. Eğer iyi performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa ne mutlu bana. Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığı" ifadelerini kullandı.

"BU AKŞAM TEK SEVİNEMEDİĞİM ŞEY BERABERE KALMAMIZ"
Trabzonspor karşısında stoper mevkiinde oynamasına özel olarak hazırlanmadığına değinen Gabonlu futbolcu, "Kendi gücümü ve ikili mücadelelerde neler yapabileceğimi biliyorum. Takım hazırlığını yaptık ve o şekilde sahaya çıktık. Burada bu akşam tek sevinemediğim şey berabere kalmamız" dedi. Geçen seneden beri sakatlık yaşamadığını vurgulayan 32 yaşındaki oyuncu, "Sakatlanmamdan korkuyorsunuz herhalde. Geçen seneden beri sakatlanmadım. Sakatlansam bile benim yerime geçecek çok iyi oyuncularımız var" şeklinde konuştu.

"BEN GELMEDEN ÖNCE DE DEFANSIMIZ İYİYDİ"
Defansif anlamda takım olarak iyi bir performans sergilediklerinin altını çizen Lemina, "Ben gelmeden önce de defansımız iyiydi ve iyi bir şekilde devam ediyorlardı. Gol yemiyoruz ve devamında da gol atıyoruz, takım yeniyor. Defansif bir katkı bu noktada var" açıklamasını yaptı.

"ŞU ANDA İYİ BİR TAKIM KURDUK VE İYİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"
Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Ajax maçına odaklandıklarını dile getiren Mario Lemina, "Şu anda iyi bir takım kurduk ve iyi bir şekilde devam ediyoruz. Önümüzde Şampiyonlar Ligi hazırlıkları var. Onlara hazırlanacağız ve sonrasını düşüneceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

