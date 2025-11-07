Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme: 18 gözaltı var!
07.11.2025 | 08:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı ve bir eski kulüp sahibi olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 18 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar!
Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme: 18 gözaltı var! 07.11.2025 | 08:14
