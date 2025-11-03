Video Spor Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz: "Bir öz güven kaybı yaşıyoruz" | Video
03.11.2025 | 09:15

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından takımda bir öz güven kaybı olduğunu ve öne geçtikleri karşılaşmalarda dahi tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesi sebebiyle müsabaka sonunda düzenlenen basın toplantısına katılan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, "Taktik planlamamızda Sergen Yalçın'ın oyun mantalitesini, üçüncü bölge organizasyonlarını, topu kaybedince baskı yapıp kazanıp büyük Beşiktaş oyununu geri getirmek üzerine çalıştık. Hafta boyunca buna çalıştık. Bunu 26. dakikaya kadar başardık. Kırmızı kart var, doğru karar. Ama 23. dakikada Rafa Silva'ya verilemeyen bir kart var. Verilse belki VAR'dan kırmızıya dönecekti. Hakem bunu atladı" ifadelerini kullandı.

"BİR ÖZ GÜVEN KAYBI YAŞIYORUZ"
Takımda öz güven kaybı yaşandığına dikkat çeken Kaytaz, "Futbolcularımız gol attığı zaman bile tedirginlik yaşıyoruz. Sergen hocamızın grup ve bireysel görüşmelerle bunu düzeltmeye çalışıyor. Rakip hemen 2-2'yi buldu. Teması artırmamız lazım. İkinci yarında ikinci bölge savunması ve agresif savunmayı uyguladık. Burada agresifliğimizi artırıp pozisyon vermedik. Bireysel hatadan bir gol yedik. Bunu düzelteceğiz. Zamana ihtiyacımız var. Sergen Yalçın, Beşiktaş'a yakışır oyun mantalitesini oturtmak için çalışıyor" şeklinde konuştu.

Murat Kaytaz, siyah-beyazlı taraftarların umutlu olmadı gerektiğini de belirterek, "Uzun zamandır Beşiktaş'ın siyahını yaşıyor taraftarlar. Biz bunu düzeltmek içi buradayız. Bize inanmaya, Sergen Yalçın'a inanmaya devam etsinler. Biz bunu taraftara vaat ediyoruz" diye konuştu.

"BİR KAOSUN İÇİNE ÇEKİLMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Kaytaz, "Sergen hoca sahaya girdiği için kırmızı kart gördü. Tedesco girdi, sarı kart verdi. 4. hakeme söylüyorum, sarı kart verdi diyor. Kural Beşiktaş'a farklı, Fenerbahçe ve Galatasaray'a farklı mı işliyor? Kulübede ipad var, yayını izliyoruz. Bazı görüntüler verilmiyor. Biz savaşımızı veriyoruz ama taraftarımız takımımızı desteklemeye devam etsin. Hocanın takımdan kimseyle arası kötü değil. Sergen hoca yıldızları yönetemiyor diyorlar. Biz Konyaspor'da Samuel Eto'o ile çalıştık. Sivas'ta Cicinho ile iletişimini üst seviyede tuttu. Bir kaosun içine çekilmeye çalışıyoruz" cümlelerine yer verdi.

