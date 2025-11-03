Video Spor Fenerbahçe'ye tesislerde coşkulu karşılama | Video
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup etmesinin ardından Can Bartu Tesisleri'nde takımı taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Maçın ardından sarı-lacivertli kafile takım otobüsüyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Tesislerde toplanan bir grup taraftar, Başkan Saadettin Saran ve takıma tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.
