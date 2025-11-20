Güngören'de silahlı şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 20.11.2025 | 14:22 Güngören'de silahlı bir şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu. O anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre olay Merter'de yaşandı. Sokak ortasında yaşanan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Silahını çıkaran şahıs, tartıştığı kişiyi insanların şaşkın bakışları arasında bacağından vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı.