Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi'nde hedefimizi artık daha büyük koyabiliriz" | Video 06.11.2025 | 08:50 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 3-0 kazanılan Ajax maçının ardından yaptığı açıklamada, "Genel olarak iyi işler yaptık ve önemli bir galibiyet aldık. O yüzden çok sevinçliyim" dedi.

Okan Buruk: "Önemli bir galibiyet aldık"



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Genel olarak iyi işler yaptık ve önemli bir galibiyet aldık. O yüzden çok sevinçliyimkım ve ilk defa puan almak isteyen, kendi sahasında oynayan, kendi taraftarı önünde oynayan ve bize zorluk çıkarmaya çalışan bir takım olacağını söylemiştim. Bugün maça baktığımızda özellikle rakip 11'i gördüğümüzde tabi ki üç orta saha oyuncusu görmüştük. 4-3-3 mü başlayacaklar diye düşünüyorduk ama oyunun devamında oyun başladıktan sonra bir orta sahanın kanatta olduğunu ama top ayaktayken çok fazla içeri girdiğini gördük. Bu tabii ki rakibimizin hücumdaki etkinliğini azaltırken, topa sahip olma anlamında, top onlardayken biraz daha boştaki oyuncuyu bulmaya çalıştılar top bizdeyken" şeklinde konuştu.

"RAKİBİMİZE ÇOK BÜYÜK FIRSATLAR VERMEDİK"

İlk yarı topa çok sahip olan tarafın kendileri olduğunu dile getiren Buruk, "Belki de dakikalarca topa sahip olduğumuz bölümler oldu. Burada üretkenliğimiz biraz azdı. Osimhen'in iki tane ilk yarı önemli gol pozisyonu vardı. Belki birinci golü bulsaydık oyun biraz değişebilirdi. Devamında baktığımızda oyuncu değişikliğini biz yaptık Barış'la. Artı bir hücum oyuncusu da önde kullanmaya çalıştık. Önce merkezde kullandık, devamında kanata Barış'ı aldık ve arkasından golleri bulduk. Bence genel olarak topun arkasına doğru geçtik. Rakibimize çok büyük fırsatlar vermedik ama rakibimizin de tabii ki özellikle 3-0'dan sonra girdikleri pozisyonları oldu" diye konuştu.

"BURADA DAHA ÇOK TAKIM OLDUK"

Genç bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Buruk, "Onları da tebrik etmek istiyorum. Bugün ellerinden geleni yapmaya çalıştılar ama oyuncularım özellikle dediğim gibi maçı çok istediler. Hem top rakipteyken hem top bizdeyken. Genel olarak iyi işler yaptık ve önemli bir galibiyet aldık. O yüzden çok sevinçliyim. Geçen sene aslında buraya 8. maçta gelmiştik, ilk 8 iddiası ile gelmiştik. Aslında oraya çok kötü geçmemiştik ama devamında bazı maçları bizim için son 16'ya kalma maçları kötü geçmişti ve burada tabii ki çok eksik yakalandığımız bir dönemdi. Oyuncu sayısı olarak, kadro olarak çok eksik yakaladığımız bir dönemdi. En önemli başarısızlık olduğunda gerçekten kabul ettim. Önceki sene yine Sparta Prag'a karşı elenmemiz, iki tane önemli başarısızlık yaşadık. Bu tabii ki önce benim teknik adamın sorumluluğu. Bu tür maçlara oyuncuları siz hazırlıyorsunuz, en iyi sonucu siz almaya çalışıyorsunuz. Teknik adamın sorumluluğu" diye konuştu. Buruk, Bu seneye baktığımızda iyi başlamadık. Frankfurt maçı deplasmanda ama devamında Liverpool maçıyla başlayan çıkışımız. Burada daha çok takım olduk. Oyuncu kalitemiz çok yüksek. Oyuncularımızı gerçekten oyun içerisinde en doğrulara inandırmak ve belli bir süre alıyor aslında. Yani yeni transferler, transferlerin bazen geç gelmesi bir süreye ihtiyacınız oluyor. Bu süreyi tamamladık ve şu anda daha çok takım olduk, oyuncularımla birlikte çalışmaktan dolayı çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

"AVRUPA'DA ŞU ANDA 9. SIRAYA YÜKSELDİK"

Buruk, Türkiye liginde en yakın rakiplerine 4 puan fark attıklarını dile getirerek, "Avrupa'da şu anda 9. sıraya yükseldik. O yüzden iyi giden bir çizgimiz var. Burada en başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanında tabii ki benim için en büyük öncelik Galatasaray'ın başarısı. Ben Galatasaray'ın akademisinden yetişen ve orada uzun yıllar futbol oynayan, şimdi de bu takımın başında olan bir insanım. O yüzden Galatasaray başarılı oldukça ben de çok mutlu oluyorum. Kendi geleceğimden çok Galatasaray'ın başarısı, Galatasaray'ın geleceği, Galatasaray'ın hedefleri, taraftarımızın hedefleri benim için daha ön planda şu anda" sözlerini sarf etti.

"İKİ TANE ÇOK ÖNEMLİ FORVETE SAHİBİM"

Osimhen'i nasıl değerlendirdiği ile ilgili soruya Buruk, "Tabii ki bizim gibi takımlar için santrfor çok önemli, iki tane çok önemli santrfora sahibiz aslında. Yani Victor hem Mauro Icardi ama Mauro geçen sene bir sakatlık geçirdi, 1 sene oynamadı, o da yavaş yavaş dönüyor. O yüzden iki tane çok önemli forvete sahibim. Viktor için özellikle tabii ki bugünkü performansı ve son haftalardaki performansı için bir parantez açmak gerekiyor. Çok değerli, takımı sahiplenen, takım başarısına odaklanan, yani sadece gol atmak değil, oyun içerisinde hem savunmasını doğru bir şekilde yapıyor hem arkadaşlarına oyun içinde iyi bir opsiyon oluyor hem mücadelesini veriyor. Onun yanında tabii attığı gollerle Galatasaray'a çok önemli bir galibiyet kazandırdı. Onunla olmaktan mutluyuz. Biliyorsunuz geçen sene bize kiralık olarak katıldı ve yazın Victor Osimhen belki bütün Galatasaray taraftarı için bir hayaldi. Bu hayali gerçekleştiren insanlar var. Bence onlara başta teşekkür etmek gerekiyor. Başta başkanımız Dursun Özbek ama Abdullah Kavukcu burada çok önemli bir rol oynadı ve bütün yönetimimize bu anlamda teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü belki hayal edemeyeceğimiz bir oyuncuyu da kendi kadromuza bonservisiyle kattık. Bu da Galatasaray'ın hedeflerini, Galatasaray'ın ne seviyede olduğunu ve üstüne koyarak gittiğini net bir şekilde gösteriyor. Burada da sportif başarı çok önemli. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde Osimnen ile birlikte çok büyük bir başarı yakalamak" şeklinde konuştu.

"BURADA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR GALİBİYET OLDU"

"Bugün sizi mutlu eden detay nedir?" şeklinde soruya Buruk, "Hollanda'da kazanamıyorduk, dün de bunu konuşmuştuk aslında burada. Geçen sene de burada açık ara kaybettik. Bir tane beraberliğimiz vardı, Ajax'ta kaybetmiştik. Uzun zamandır Hollanda'da kazanamıyordu Türk takımları. Burada bizim için önemli bir galibiyet oldu. Bunu kırmış olduk ve çok önemli, çok kritik bir karşılaşma kazandık aslında. Yani burada stratejik anlamda bizim geleceğe doğru nereye gideceğimizi belirleyen bir galibiyet aldık. Beni en çok mutlu oldum tabii ki. Yani hem topun bizde olduğu dönemler. Ama top rakipteyken de maçın büyük bir bölümünde beraber savunma yaptık. Yani takım savunmasını doğru bir şekilde yaptık. Gol yemeden bitirdik. En çok sevindiğim şeylerden biri de bu" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ BİR ÜST TURA ÇIKIP ONDAN SONRA TABİİ Kİ EŞLEŞECEĞİMİZ TAKIMLAR"

Şampiyonlar Ligi hedefi ile ilgili soruya Buruk, "Liverpool'u yendiğimiz anda kendi sahamızda iyi bir oyunla yendik. Aslında bir şans galibiyetinden çok yani planlanmış, hesaplanmış bir mücadele, konsantrasyonun yani inanmışlığın getirdiği bir galibiyet aldık Liverpool'a karşı. Bu bizi tabii ki bir seviye yukarıya çıkarttı. Bugün Ajax'a karşı galibiyet. Union'la kendi sahamızda oynayacağız bir sonraki maç. Ondan sonra Monaco deplasmanı. Aslında bu bizim için çok kritik bir periyot. Yani bundan sonraki iki maçta da eğer önemli galibiyetler alabilirsek, galibiyetleri alabilirsek tabii ki hedeflerimiz çok daha yukarıya doğru ilk 8 için büyüyecek. Ama herkesin hedefi biliyorsunuz. Burada öncelikle ilk 24 içerisinde olmak, daha sonra ilk 16, daha sonra tabi ki ilk 8. Ama dediğim gibi maç maç giderek kazandığımız maçları ve aldığımız puanları görerek hedefimizi daha büyük koyabiliriz. Şu önemli tabii ki; bu yeni formatta yedinci ve sekizinci maçları ocak ayının sonunda oynuyorsunuz. Bu da aslında takımlar için çok zor bir fikstür. Neden zor? Transfer dönemi başlıyor. Bazı oyuncular ayrılmak istiyor, bazı oyuncular takımımızdan ayrılıyor ve siz o iki maçta yeni oyuncu kadronuza katamıyorsunuz. Ve bu son iki maçın kadro yapısı burada tabii ki cezalı ve sakatlık da olduğu zaman çok zorlaşıyor. Geçen sene de bunu yaşamıştık. O yüzden son iki maça kadar da bence çok önemli bir puan toplamak gerekiyor. Oraya da çok daha rahat bir şekilde çıkmak için ama hedefimiz bir üst tura çıkıp ondan sonra tabii ki eşleşeceğimiz takımlar. Hedefleri buna göre net bir şekilde çizebiliriz" dedi.

Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder ile ilgili düşünceleri sorulan Buruk, "Bir kere Wesley Sneijder Galatasaray için çok önemli, çok değerli ve Galatasaray taraftarının çok sevdiği bir oyuncu" diyerek sözlerini tamamladı.