Video Spor Domenico Tedesco: "Şu anda lig sıralaması önemli değil" | Video
Domenico Tedesco:

Domenico Tedesco: "Şu anda lig sıralaması önemli değil" | Video

10.11.2025 | 09:09

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 4-2 kazanılan Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, takımda kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayarak, "Takım içerisinde iyi ve sağlıklı rekabet var. Bu iyi gidiş tamamen oyuncuların sayesinde. Fiziksel, kondisyon daha iyiye gidiyor" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, soruları yanıtladı. Konuşmasına Türkçe olarak, "Bu akşam çok mutluyum" sözleriyle başlayan Tedesco, "Zor bir maçtı. Ligin alt sıralarındaki takımlara baktınız zaman maçlar zor geçiyor. Bu takımlar asındaki en iyi istatistiğe sahip Kayserispor'du. Bu maç öncesi gergindim. Avrupa'da maç oynadık ve daha sonra zaman farkı vardı. Bugünkü rakibimiz maç başı 17 orta yapıyorlar. Karagümrük 6-7-8 orta yapıyorlar. Yaptıkları ortalar da kaliteli ortalar. Bizim yapmamız gereken şey sakin kalmaktı. Kolay olmayan yönü de buydu. Takım da dikine pas atma da olgunlaşıyor. Bu maç 4 hafta önce oynansa çok fazla top kaybı yapardık. Şu anda Galatasaray'ı önemsemiyorum. Çünkü onları izlemeye, analiz etmeye onlarla oynadığımız zaman bakacağım. Şu anda lig sıralaması da önemli değil" diye konuştu.

"FRED İLE GURUR DUYUYORUM"
Fred'in performansı hakkında da konuşan Tedesco, tribünlerin kendisine yaptığı tezahüratla ilgili ise, "Maça odaklanmıştım. Daha sonra bana söylediklerinde maçtan sonra çok mutlu oldum. Fenerbahçe dev bir kulüp. Her zaman en önemlisi taraftarlardır. Onlar mutluysa ben de mutluyum. Fred harika performans sergiledi. Onun için kolay değildi. Ona her zaman sakin kalmasını söylemiştim. Orta sahada bir istikrar yakalamıştık. İsmail ve Edi'yle (Edson Alvarez) birlikte. Bu kararı verirken Fred'e karşı bir karar değildi. Bizim için en iyi durumda. Kariyeri ortada ve kalitesini görüyorsunuz. Onun adına çok mutluyum. Harika katkı sağladı. Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"TAKIM İÇERİSİNDE İYİ VE SAĞLIKLI REKABET VAR"
Göreve başladığı günden bugüne kadar ligde en fazla galibiyeti Fenerbahçe'nin almasına dair sorulan soruya Tedesco, "Takım çok sıkı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncularımız futbolu da çok düşünüyorlar. Rakip üzerine kafa yoruyorlar. Antrenmanların temposu, şiddeti çok iyi. Takımın modu da çok iyi. Bu benim için çok önemli. Bizler sabah 7'de toplandığımızda herkes idmanlara gülerek geliyor. Bu durum oyuncuların kalitesi ve mantalitesi ile alakalı. Kim oynarsa oyna elinden gelenin en iyisini yapıyor. Takım içerisinde iyi ve sağlıklı rekabet var. Bu iyi gidiş tamamen oyuncuların sayesinde. Fiziksel, kondisyon daha iyiye gidiyor. 3 maç üst üste oynadığınızda bugün gördüğünüz gibi 60'tan sonra taze kan oyunculara ihtiyaç duyuyoruz. Değişiklikler sayesinde oyuncular daha sağlam bir şekilde oynuyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Domenico Tedesco: Şu anda lig sıralaması önemli değil | Video 06:30
Domenico Tedesco: "Şu anda lig sıralaması önemli değil" | Video 10.11.2025 | 09:09
Galatasaray, Kocaeli’de coşkuyla karşılandı | Video 02:18
Galatasaray, Kocaeli'de coşkuyla karşılandı | Video 09.11.2025 | 09:11
Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme: 18 gözaltı var! 14:13
Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme: 18 gözaltı var! 07.11.2025 | 08:14
Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi’nde hedefimizi artık daha büyük koyabiliriz | Video 10:28
Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi'nde hedefimizi artık daha büyük koyabiliriz" | Video 06.11.2025 | 08:50
Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçına hazır | Video 06:20
Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçına hazır | Video 05.11.2025 | 13:33
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Çok zor bir maç bizi bekliyor | Video 08:21
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Çok zor bir maç bizi bekliyor" | Video 05.11.2025 | 10:37
Domenico Tedesco: Oyuncular büyük bir iş çıkardı | Video 09:14
Domenico Tedesco: "Oyuncular büyük bir iş çıkardı" | Video 03.11.2025 | 09:15
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz: Bir öz güven kaybı yaşıyoruz | Video 15:55
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz: "Bir öz güven kaybı yaşıyoruz" | Video 03.11.2025 | 09:15
Fenerbahçe’ye tesislerde coşkulu karşılama | Video 01:34
Fenerbahçe'ye tesislerde coşkulu karşılama | Video 03.11.2025 | 09:15
Hasan Arat Beşiktaş’tan ihraç edildi | Video 00:48
Hasan Arat Beşiktaş'tan ihraç edildi | Video 02.11.2025 | 16:33
Fatih Tekke: Galatasaray’ı yenmek ya da puan almak öyle kolay bir şey değil | Video 15:02
Fatih Tekke: "Galatasaray’ı yenmek ya da puan almak öyle kolay bir şey değil" | Video 02.11.2025 | 09:08
Mario Lemina: Benim için önemli olan takımın kazanıp kazanmadığı | Video 01:36
Mario Lemina: "Benim için önemli olan takımın kazanıp kazanmadığı" | Video 02.11.2025 | 09:08
Sadettin Saran: Her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz | Video 03:21
Sadettin Saran: "Her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz" | Video 28.10.2025 | 09:02
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan şok açıklama: 152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi! | Video 09:16
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şok açıklama: "152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi!" | Video 27.10.2025 | 13:59
Okan Buruk: Ligde 120. maçta 100. galibiyet, çok önemli ve değerli | Video 08:53
Okan Buruk: "Ligde 120. maçta 100. galibiyet, çok önemli ve değerli" | Video 27.10.2025 | 08:55
Sergen Yalçın: Büyük takım grafiği çizmiyoruz | Video 05:42
Sergen Yalçın: "Büyük takım grafiği çizmiyoruz" | Video 27.10.2025 | 08:55
Okan Buruk: Taraftarımızla birlikte performansımızı en yukarıya çektik | Video 15:00
Okan Buruk: "Taraftarımızla birlikte performansımızı en yukarıya çektik" | Video 23.10.2025 | 09:05
Sergen Yalçın: Umarım bundan sonra kazanmaya devam ederiz | Video 07:00
Sergen Yalçın: "Umarım bundan sonra kazanmaya devam ederiz" | Video 23.10.2025 | 09:05
Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen: Kulak tıkaçları işe yaramadı, hala başım ağrıyor | Video 09:19
Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen: "Kulak tıkaçları işe yaramadı, hala başım ağrıyor" | Video 23.10.2025 | 09:05
Mario Lemina: Osimhen şu ana kadar oynadığım en iyi forvet | Video 02:38
Mario Lemina: "Osimhen şu ana kadar oynadığım en iyi forvet" | Video 23.10.2025 | 09:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY