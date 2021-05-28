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Giriş Tarihi: 29.5.2021 01:44 Son Güncelleme: 29.5.2021 01:52

'un şampiyonluk kutlamalarında talihsiz kaza! 2 futbolcu yaralandı...

Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında talihsiz kaza! 2 futbolcu yaralandı...

TFF 2. Lig play-off finalinde 'u 4-0 mağlup ederek 1. Lig'e yükselmeyi başaran , şampiyonluk sevinci yaşadı. Şampiyonluk kutlamalarında talihsiz bir kaza meydana geldi. Kutlamalarda, üstü açık otobüs köprüden geçerken iki futbolcu yaralandı.

Sakaryaspor'u mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında talihsiz bir kaza yaşandı. Kutlamalar sırasında üstü açık otobüsle seyir halinde olan futbolculardan 2'si köprüye çarparak yaralandı.

A Spor canlı yayından son gelişmeleri aktaran Hakan Süer, futbolculardan Bahri Can Avcı'nın otobüsten düştüğünü ve Benhur'un da ağır şekilde yaralandığını söylendi. İki oyuncunun da hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Hakan Süer'in paylaştığı bilgiler şöyle:

"Biz de otobüsteydik. Yaklaşık 40-50 kişi vardı. Hep birlikte eğilin diye bağırdık ama çok yüksek ses olduğu için ne yazık ki otobüs şoförü duymadı. Çok fazla kalabalık vardı. Ambulansın orada olması ise büyük şans."

Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında talihsiz kaza! İki futbolcu yaralandı

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Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında talihsiz kaza! 2 futbolcu yaralandı...
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