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Giriş Tarihi: 4.6.2021 12:00

Sakaryasporlu , istiyor

DHA
Sakaryasporlu Burak Öksüz, Çaykur Rizespor istiyor

TFF 1. Lig'e çıkma fırsatını play-off finalinde 'a mağlup olarak kaçıran Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden 'un sol stoperi 'ün, yeniden 'un radarına girdiği öğrenildi.

Sezon başında Sakaryaspor'a transfer olan 25 yaşındaki Burak Öksüz, 2020-2021 sezonunda 37 maça çıktı, 3 gol kaydetti, 1 asist yaptı. Oynadığı futbolla dikkat çeken Öksüz, Süper Lig takımlarının radarına girdi.

Geçen sezon memleketinin temsilcisi Çaykur Rizespor ile de ismi anılan Burak Öksüz'ün yeniden Karadeniz ekibinin transfer listesine alındığı öğrenildi. Oynadığı takımlarda 53 numaralı formayı tercih eden Burak'ın da Rize'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Daha önce Osmanlıspor, Ankaragücü, Ankara Demir, 24 Erzincanspor'da top koşturan Burak Öksüz'ün Sakaryaspor ile bir yıllık olan sözleşmesi sona erdi.

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Sakaryasporlu Burak Öksüz, Çaykur Rizespor istiyor
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