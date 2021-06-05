Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın değeri belli oldu! Alman takımlarının transfer listesinde...

2020-21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar diğer yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile de yeni bir sözleşme için masaya oturacak. Beşiktaş'ta kimlerin transfer edileceği de merak konusu.
RIDVAN YILMAZ'IN TRANSFER DEĞERİNİ BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLADI: 5 MİLYON EURO
Beşiktaş ile çifte kupa kazanıp ardından da EURO 2020 kadrosuna alınan Rıdvan Yılmaz için iki Alman kulübü nabız yokluyor. 19 yaşındaki oyuncu konusunda sezon başında da istekli olan Stuttgart ile birlikte Hoffenheim de devrede.
Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Andreas Beck'in de Stuttgart için dahil olduğu transferde yönetim 5 milyon Euro'nun altında gelecek rakamlara sıcak bakmıyor. Rıdvan'ın şampiyona sonrası kıymetinin daha da artacağı düşünülürken, gelecek yılın kadro planlamasında da yeri hazır. Genç oyuncu için yönetim resmi teklifler gelmeden masaya oturmayı düşünmüyor.
DİEGO COSTA'YA BAŞKANDAN VETO
Golcü arayan siyah-beyazlılara bu süreçte birçok öneri gelirken bunlardan biri de Diego Costa oldu. Beşiktaş'a önerilen İspanyol oyuncu için kulübe öneride bulunan menajerler 3.5 milyon Euro maaşla oyuncuyu getirebileceklerini iletti. Üstelik Costa'nın imza parası da istediği kaydedilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin öneriyi geri çevirdiği ve herhangi bir girişimin yapılmadığı ifade edildi.
SERGEN YALÇIN'LA GÖRÜŞME HAFTAYA KALDI
Beşiktaş'ta kontratı biten teknik direktör Sergen Yalçın ile başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın görüşmesi gelecek haftaya kaldı. Perşembe yapılması planlanan görüşme, acil olarak gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısı nedeniyle ertelenirken gelecek hafta taraflar buluşup yeni sezonun planlamasını yapacak.
48 yaşındaki teknik adamın, takımın transfer rotası için de bilgiler vereceği ve yeni sezonun kadrosu için de hamlelerin başlayacağı öğrenildi. Yalçın da bu arada tatiline devam etmek için Çeşme'ye gitti
GUTI'YE 164 BIN EURO ÖDEME YAPILACAK
Fikret Orman döneminde yardımcı antrenör olan Guti, alacakları için CAS'a yaptığı başvuruda haklı bulunurken Beşiktaş'ın İspanyol çalıştırıcıya 164 bin Euro faiz ödemesine karar verildi.
8 NUMARA SALİH'İ BEKLİYOR
Prensip anlaşmasına varılan Salih Uçan artık gün sayıyor. 27 yaşındaki oyuncunun 10 Haziran'da transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte Beşiktaş'a imza atacağı kaydedildi. Bonservissiz bir şekilde kadroya katılacak oyuncuya 3 yıllık kontrat ve bonuslarla birlikte 10 milyon TL maaş ödenecek. Başarılı orta saha 8 numaralı formayı giyecek.