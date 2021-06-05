Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın değeri belli oldu! Alman takımlarının transfer listesinde...

DİEGO COSTA'YA BAŞKANDAN VETO

Golcü arayan siyah-beyazlılara bu süreçte birçok öneri gelirken bunlardan biri de Diego Costa oldu. Beşiktaş'a önerilen İspanyol oyuncu için kulübe öneride bulunan menajerler 3.5 milyon Euro maaşla oyuncuyu getirebileceklerini iletti. Üstelik Costa'nın imza parası da istediği kaydedilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin öneriyi geri çevirdiği ve herhangi bir girişimin yapılmadığı ifade edildi.