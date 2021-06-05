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Giriş Tarihi: 5.6.2021 06:59

'ta 'ın değeri belli oldu! Alman takımlarının transfer listesinde...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın değeri belli oldu! Alman takımlarının transfer listesinde...

Transfer sezonu için hazırlık yapan takımlarda çalışmalar devam ediyor. Şampiyon 'ın kimleri transfer edeceği merak ediliyor. Ghezzal ve Rosier'in bonservisi alınacak mı sorusu hala masada. Diğer yandan bu sene ilk kez milli takıma çağırılan genç sol bek da Avrupalı takımların transfer listesinde. Beşiktaş yönetimi, ve ’ın istediği oyuncusu için herkese mesajını net bir şekilde iletti. 'nin Rıdvan için transfer limitini açıkladı.

2020-21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar diğer yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile de yeni bir sözleşme için masaya oturacak. Beşiktaş'ta kimlerin transfer edileceği de merak konusu.

RIDVAN YILMAZ'IN TRANSFER DEĞERİNİ BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLADI: 5 MİLYON EURO

Beşiktaş ile çifte kupa kazanıp ardından da EURO 2020 kadrosuna alınan Rıdvan Yılmaz için iki Alman kulübü nabız yokluyor. 19 yaşındaki oyuncu konusunda sezon başında da istekli olan Stuttgart ile birlikte Hoffenheim de devrede.

Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Andreas Beck'in de Stuttgart için dahil olduğu transferde yönetim 5 milyon Euro'nun altında gelecek rakamlara sıcak bakmıyor. Rıdvan'ın şampiyona sonrası kıymetinin daha da artacağı düşünülürken, gelecek yılın kadro planlamasında da yeri hazır. Genç oyuncu için yönetim resmi teklifler gelmeden masaya oturmayı düşünmüyor.

DİEGO COSTA'YA BAŞKANDAN VETO

Golcü arayan siyah-beyazlılara bu süreçte birçok öneri gelirken bunlardan biri de Diego Costa oldu. Beşiktaş'a önerilen İspanyol oyuncu için kulübe öneride bulunan menajerler 3.5 milyon Euro maaşla oyuncuyu getirebileceklerini iletti. Üstelik Costa'nın imza parası da istediği kaydedilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin öneriyi geri çevirdiği ve herhangi bir girişimin yapılmadığı ifade edildi.

SERGEN YALÇIN'LA GÖRÜŞME HAFTAYA KALDI

Beşiktaş'ta kontratı biten teknik direktör Sergen Yalçın ile başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın görüşmesi gelecek haftaya kaldı. Perşembe yapılması planlanan görüşme, acil olarak gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısı nedeniyle ertelenirken gelecek hafta taraflar buluşup yeni sezonun planlamasını yapacak.

48 yaşındaki teknik adamın, takımın transfer rotası için de bilgiler vereceği ve yeni sezonun kadrosu için de hamlelerin başlayacağı öğrenildi. Yalçın da bu arada tatiline devam etmek için Çeşme'ye gitti

GUTI'YE 164 BIN EURO ÖDEME YAPILACAK

Fikret Orman döneminde yardımcı antrenör olan Guti, alacakları için CAS'a yaptığı başvuruda haklı bulunurken Beşiktaş'ın İspanyol çalıştırıcıya 164 bin Euro faiz ödemesine karar verildi.

8 NUMARA SALİH'İ BEKLİYOR

Prensip anlaşmasına varılan Salih Uçan artık gün sayıyor. 27 yaşındaki oyuncunun 10 Haziran'da transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte Beşiktaş'a imza atacağı kaydedildi. Bonservissiz bir şekilde kadroya katılacak oyuncuya 3 yıllık kontrat ve bonuslarla birlikte 10 milyon TL maaş ödenecek. Başarılı orta saha 8 numaralı formayı giyecek.

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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın değeri belli oldu! Alman takımlarının transfer listesinde...
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