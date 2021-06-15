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Giriş Tarihi: 15.6.2021

Teixeira ile sıkı pazarlık

Teixeira ile sıkı pazarlık

Beşiktaş, Brezilyalı 10 numaraya 2 milyon Euro’dan 2+1 yıllık kontrat önerdi. Teixeira 3 milyon Euro istedi

'te yıldızı parlayan ve Şubat 2016'da Çin ekibi 50 milyon Euro'ya 'e transfer olan 'yı Beşiktaş istiyor. Kartal'ın Ocak 2021'de Çin'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldızla ilgilendiğini yazan İtalyan gazeteci Nicolo Schira, teklifin 2 milyon Euro+bonusları içeren 2+1 yıllık olduğunu yazdı. Teixeira'nın ise Beşiktaş'tan 3 milyon Euro istediği bildirildi. 31 yaşındaki yıldız, Çin Ligi'nde 153 maçta, 73 gol attı, 43 asist yaptı.

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Teixeira ile sıkı pazarlık
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