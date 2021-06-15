Teixeira ile sıkı pazarlık

Beşiktaş, Brezilyalı 10 numaraya 2 milyon Euro’dan 2+1 yıllık kontrat önerdi. Teixeira 3 milyon Euro istedi
Shakhtar Donetsk'te yıldızı parlayan ve Şubat 2016'da Çin ekibi 50 milyon Euro'ya Jiangsu Suning'e transfer olan Alex Teixeira'yı Beşiktaş istiyor. Kartal'ın Ocak 2021'de Çin'denayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldızlailgilendiğini yazan İtalyan gazeteci Nicolo Schira, teklifin 2 milyon Euro+bonusları içeren 2+1 yıllık olduğunu yazdı. Teixeira'nın ise Beşiktaş'tan 3 milyon Euro istediği bildirildi. 31 yaşındaki yıldız, Çin Ligi'nde 153 maçta, 73 gol attı, 43 asist yaptı.