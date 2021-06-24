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Giriş Tarihi: 24.6.2021

Enis için son teklif

YUNUS EMRE SEL
Enis için son teklif

Trabzonspor yönetimi, 19 yaşındaki forvet için Altınordu’nun kapısını bir kez daha çalarak yaptığı teklife sonraki satıştan pay önerisini ekleyecek

Bordo-mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi çok istediği milli futbolcu Enis Destan için daha önce yapılan görüşmeler kulübünün istediği yüksek rakamlar nedeniyle gerçekleşmemişti. Avcı'nın talebi doğrultusunda oyuncu için İzmir ekibiyle son bir görüşme daha yapılacak. Daha önceki önerilen rakamı korumayı düşünen bordo-mavili yönetimin, Altınordu'nun da istediği bir sonraki satıştan pay maddesini dahil etmesi bekleniyor. İzmir kulübünün ise oyuncuya yurt dışından da teklifler geldiğini, şu an için bir karar aşamasında olmadıklarını bordo-mavili yöneticilere ilettiği öğrenildi.

TUNAHAN VE KORAY KAMP KADROSUNDA
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, U19 takımının ligde finallere kalması ve TFF tarafından yabancı kısıtlamasının getirilmesinin ardından, geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen Tunahan Ergül ve Koray Kılınç'ı da kamp kadrosuna dahil etme kararı aldı. Böylelikle Murat Cem Akpınar, Muhammet Taha Tepe ve Salih Kavrazlı ile birlikte 5 genç isim kamp kadrosunda olacak.

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Enis için son teklif
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