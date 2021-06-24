Enis için son teklif

Trabzonspor yönetimi, 19 yaşındaki forvet için Altınordu’nun kapısını bir kez daha çalarak yaptığı teklife sonraki satıştan pay önerisini ekleyecek
Bordo-mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi çok istediği milli futbolcu Enis Destan için daha önce yapılan görüşmeler kulübünün istediği yüksek rakamlar nedeniyle gerçekleşmemişti. Avcı'nın talebi doğrultusundaoyuncu için İzmir ekibiyle son bir görüşmedaha yapılacak. Daha önceki önerilen rakamı korumayı düşünen bordo-mavili yönetimin, Altınordu'nun da istediği bir sonraki satıştan pay maddesini dahil etmesi bekleniyor. İzmir kulübünün ise oyuncuyayurt dışından da teklifler geldiğini, şu an için bir karar aşamasında olmadıklarını bordo-mavili yöneticilere ilettiği öğrenildi.
TUNAHAN VE KORAY KAMP KADROSUNDA
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, U19 takımının ligde finallere kalması ve TFF tarafından yabancı kısıtlamasının getirilmesinin ardından, geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen Tunahan Ergül ve Koray Kılınç'ı da kamp kadrosuna dahil etme kararı aldı. BöylelikleMurat Cem Akpınar, Muhammet TahaTepe ve Salih Kavrazlı ile birlikte 5 gençisim kamp kadrosunda olacak.