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Giriş Tarihi: 28.6.2021 11:12

Giresunspor'da Mehmet Taş ile yollar ayrıldı!

İHA
Giresunspor'da Mehmet Taş ile yollar ayrıldı!

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'da 1,5 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Mehmet Taş takımdan ayrıldı. 30 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalanmadı.

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'da 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Taş'la yollar ayrıldı. 1,5 sezondur Giresunspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren Mehmet Taş ile yeni sözleşme imzalanmazken, tecrübeli oyuncuya teşekkür edildi ve yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon ligde 32 maçta 2 bin 593 dakika forma giyen ve 1 de asist yaparak takımının Süper Lig'e yükselmesinde katkıda bulunan Mehmet Taş, özellikle ligin ikinci yarısında oynanan 17 maçın 16'sında 90 dakika sahada kalırken, 1 maçta ise 81 dakika forma giydi. TFF 1. Lig'in yanı sıra Süper Lig'den de teklifler olan Mehmet Taş'ın yeni takımı önümüzdeki günlerde netleşecek.

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Giresunspor'da Mehmet Taş ile yollar ayrıldı!
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