Son dakika: Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a sert sözler: Hanginiz doğru söylüyor? "Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'a yanlış yaptı"

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında kılıçlar çekildi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bilmecesi sona erdi. Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığa gelişiyle Fatih Terim görevine geri döndü. EURO 2020'de hayal kırıklığı sonrası Şenol Güneş hedef tahtasına kondu. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, gündemdeki konularla ilgili Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan'a çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...
- Fenerbahçe'de ikinci Ali Koç dönemi başladı. Başkan, taraftara şampiyonluk vadetti. Şimdi gözler yeni teknik direktörün kim olacağında. Koç'un bahsettiği hedeflere nasıl bir hoca ile ulaşılır?
"Fenerbahçe camiasının Ali Koç'u tekrar başkan seçmesi doğru karar. Sayın Koç'u kutluyorum. Umarım geride bıraktığı dönemde camiaya yaşattığı tüm sportif başarısızlıkları ortadan kaldırabileceği yeni bir dönem başlatır. Fakat görüyorum ki yanlış stratejiler devam ediyor.
Haziran ayı bitti, Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli değil. Madem 1.5 ay önce Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı alacaklardı o halde çoktan yeni teknik direktörü belirlemiş olmalıydılar. Hoca belli olacaktı ki haziran ayı içinde gidecek-gelecek oyuncular belli olsun, takımın eksikleri-fazlaları ortaya konsun. Ama geç kalındı.
Ali Koç'un açıklamasında, 'Yabancı hocalar Türkiye'ye gelmek istemiyor' ifadesi doğru olsa bile asla camiayı tatmin etmez. Çünkü sezon başladığında art arda gelen olası başarısızlıklarda herkes şunu diyecek: "Hoca çok geç belli oldu. Planlama yapılamadı, her şeyde geç kalındı." Ve pek tabii ki tüm sorumluluk yine Koç'a fatura edilecek. Aslnıda bu fatura da yanlış bir fatura değil.
Gelelim F.Bahçe'nin iç hesaplaşmasına… Yıllarca biz basın mensupları; her başkanı, her yönetimi, her kulübü olduğu gibi F.Bahçe'yi de eleştirdik. Ali Koç'u da eleştirdik, Aziz Yıldırım'ı da eleştirdik ve son 1 haftada yaşananları görünce ne kadar haklı olduğumuzu anladık. Koskoca Aziz Yıldırım, koskoca Ali Koç'u, İrfan Can transferinde usulsüzlükle suçluyor.
Sadece bu bile ciddi bir SPK suçudur, TFF disiplin suçudur. Tabii eğer bu suçlama doğru ise… Ama suçlama yalansa bu sefer koskoca Aziz Yıldırım, Ali Koç'a iftira atmış ve F.Bahçe'yi zedelemiş olur. Eee şimdi her ikisine de soruyorum, "Sevgili başkanlar, bizler sizi eleştirince bizi camianın önüne 'F.Bahçe düşmanları' diye attınız. Peki şimdi siz nesiniz?
Aziz Başkan, dediklerin doğruysa Ali Koç, hem sportif hem borsa suçu işlemiştir. Yok dediklerin doğru çıkmazsa Aziz Başkan, sen Ali Koç'a hukuken iftira atmış olursun." Sonuç ne olursa olsun F.Bahçe'nin düşmanları biz basın mensupları değil, camianın yetki verdiği adamlardır."
HER ŞEYDE ÇOK GEÇ KALDILAR
- Beşiktaş'ta Sergen Yalçın-Yönetim görüşmeleri 40 gün sonra sonuçlandı. Sıkıntılı bir süreçti. Neler ön görüyorsunuz? Yeni nikah Beşiktaş'a neler getirir?
"Sergen Yalçın, Beşiktaş tarihine geçmiş bir teknik adamdır. Rakiplerinden daha iyi olmayan kadrosuyla kağıt üzerinde sıradan gibi görünen oyuncuların yıldızlaştığı, daha doğrusu Yalçın tarafından yıldızlaştırılan futbolcularla anasının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk yaşadı. Fakat Beşiktaş yönetimi, Sergen'e yanlış yaptı.
Şampiyon hocayla anlaşmak için 40 gün beklenmez. Bunun adı mobbingdir. Beşiktaş taraftarı Rıdvan Dilmen'e teşekkür etmeli. Dilmen ile Sergen Yalçın, bir telefon konuşması yapıp Sergen'in Rıdvan'a, "Ben artık çalışmayacağım" açıklamasından sonra Beşiktaş yönetimi tutuştu ve yaptıkları hatanın geç de olsa düzeltilmesi yoluna gitti. Fakat oalsı başarısızlıklarda da bütün sorumluluğu yönetim üzerine almış oldu.
Çünkü bu dakikadan sonra transferde zorlanırlarsa, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarısızlıklar peş peşe gelirse başta ben olmak üzere birçok spor adamı şunu diyecek: "Ey yönetim, sizler Sergen Hoca'yı kırdınız, haziran sonuna kadar belirsizlik içinde bıraktınız, transferler yapılamadı ya da eksik yapıldı. Sorumluluk sizdedir." Anlamadığım şu; bu sadece Beşiktaş için değil F.Bahçe için de aynı, koskoca kulüp yönetimleri böylesine stratejik hataları niye yaparlar?
"ÇAKIR FİNAL BİLE YÖNETİR"
- EURO 2020'deki tesellimiz Cüneyt Çakır, 3. maçını yönetecek. Performansı için ne dersiniz? Yeni sezonda hakemlerden beklentiniz ne?
"İddia ediyorum, en az yarı final yönetir. Hatta final yönetme ihtimali var. Sonuna kadar hak etti. Son 30 yılda hakemlerin en az ya da hiç konuşulmadığı turnuva bu. Bunun sebebi hakemlerin formda oluşu mu? Tabii ki bunun da etkisi var ama asıl önemli olan VAR sistemi. EURO 2020'de VAR sistemi mükemmele yakın uygulandı. Kıssadan hisse, bu uygulamanın önümüzdeki yıl Süper Lig'de de olmasını can-ı gönülden istiyorum."
ELMAS VE TERİM ANLAŞIR ASIL SORUN EKONOMİK
- Galatasaray'da Burak Elmas işbaşına geldi. Fatih Terim geri döndü. Elmas genç bir isim. Terim'le uyumlu bir şekilde çalışabileceğini düşünüyor musunuz? Galatasaray'da bizi neler bekliyor?
"Burak Elmas'ı yıllar önce tanıdım, o zaman beyefendi bir çocuktu. Eski efsane başkan Faruk Süren'in de damadı. Kendisine başarılar diliyorum. Kendisiyle ilgili intibalarım çok pozitif. Üstelik şu anda Fatih Terim'in başkanı durumunda ama aslında yıllar öncesinden Burak başkan ile Fatih Hoca arasında manevi olarak bir baba-oğul ilişkisi de mevcut.
Kesinlikle uyum içinde çalışacaklarını düşünüyorum. Uyumda, birlikte çalışmada, sevk ve idarede asla bir problem olacağını düşünmüyorum ama ekonomik koşullar hem Elmas'ı hem de Terim'i zorlayabilir. Burak Elmas ne yapıp edip sponsor veya başka gelirlerle ekonomik darboğazı rahatlatmalıdır. İşte bu noktada işi zor gibi görünüyor."
KADRO TERCİHLERİ ÇOK YANLIŞ DEĞİLDİ
- EURO 2020'ye veda ettik. Hedefte teknik direktör Şenol Güneş var. Eleştiriler büyük. Ortaya çıkan sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz?
"EURO 2020 bizim için çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Hemen herkes faturayı Şenol Güneş'e yüklüyor. Aslında bu da futbolun doğasında var. Başarılı olsaydık Milli Takımımız için 'Güneş'in aslanları' diyeceklerdi, şimdi fatura Şenol Güneş'te. Ben kadro teşkili ve kadro seçiminde Şenol Güneş'in asla çok büyük hatalar yaptığını düşünmüyorum.
Hangi hoca olursa olsun, 3 aşağı 5 yukarı aynı oyuncularla kadroyu oluşturur, benzer 11'ler kurardı. Bence burada sıkıntı, oyuncuların yorgun olması ve İtalya maçıyla çok kötü bir turnuva başlangıcı yapmış olması."