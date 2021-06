Son dakika: Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a sert sözler: Hanginiz doğru söylüyor? "Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'a yanlış yaptı"

Gelelim F.Bahçe'nin iç hesaplaşmasına… Yıllarca biz basın mensupları; her başkanı, her yönetimi, her kulübü olduğu gibi F.Bahçe'yi de eleştirdik. Ali Koç'u da eleştirdik, Aziz Yıldırım'ı da eleştirdik ve son 1 haftada yaşananları görünce ne kadar haklı olduğumuzu anladık. Koskoca Aziz Yıldırım, koskoca Ali Koç'u, İrfan Can transferinde usulsüzlükle suçluyor.