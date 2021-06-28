Son dakika: Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a sert sözler: Hanginiz doğru söylüyor? "Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'a yanlış yaptı"

"İddia ediyorum, en az yarı final yönetir. Hatta final yönetme ihtimali var. Sonuna kadar hak etti. Son 30 yılda hakemlerin en az ya da hiç konuşulmadığı turnuva bu. Bunun sebebi hakemlerin formda oluşu mu? Tabii ki bunun da etkisi var ama asıl önemli olan VAR sistemi. EURO 2020'de VAR sistemi mükemmele yakın uygulandı. Kıssadan hisse, bu uygulamanın önümüzdeki yıl Süper Lig'de de olmasını can-ı gönülden istiyorum."