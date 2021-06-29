Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Birlik olursak bileğimiz bükülmez
Giriş Tarihi: 29.6.2021

Birlik olursak bileğimiz bükülmez

Birlik olursak bileğimiz bükülmez

Çaykur Rizespor’un yeni başkanı Tahir Kıran, “Hedefimiz Artvin’den Sakarya’ya kadar Karadeniz birliğini kurmak. Bunu yaparsak kimse bileğimizi bükemez” diye konuştu

Çaykur Rizespor'da tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurul sonrası başkanlık görevine başlayan Tahir Kıran, günü kurtarma peşinde olmadığını söyledi. Kıran, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatmanın yollarını aramalıyız. Bir taraftan takımda gençleştirme yaparken diğer taraftar planlama yapmalıyız. 5 yıllık planımız var. Öncelikli misyonumuz kalıcı ve vazgeçilmez olmak" dedi. En büyük hedeflerinden birinin Karadeniz birliğini kurmak olduğunu vurgulayan Kıran, "Çok ciddi bir potansiyel var. Biz, Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin'den Sakarya'ya kadar ama kullanamıyoruz. Bu gücü kullanılabilir hale getirmemiz lazım. Karadeniz birliğini kurarsak kimse bileğimizi bükemez" ifadelerini kullandı.

Bülent Uygun boş sözleşmeye imza attı
Çaykur Rizespor'da geçen sezon göreve gelen ve başarılı olan teknik direktör Bülent Uygun ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Bülent Uygun'un boş mukaveleye imza attığını ifade eden Başkan Kıran, "Bunlar formalite. Bizim dostluğumuz çok iyi. Biz kendisine güveniyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.

Loic Remy küstürülmüş
KIRAN, Fransız golcü Loic Remy'nin durumunun belirsiz olduğunu kaydederek, "Bir 'Gideceğim' bir 'Kalacağım' diyor. Şahsi fikrim Remy'den faydalanmaktan yana. Geçen sezon küstürülmüş, kenarda kalmış. Bülent Hoca'nın ruhundan anlayacağını, faydalanacağını düşünüyorum" dedi.

Başarıya aç oyuncu lazım
TRANSFERDE hedeflerinin şöhrete aç futbolcu bulmak olduğunu söyleyen Kıran, "Defans, orta saha ve forvete 5 takviye yapacağız. Ancak çok transfer başarı getirmez. Mutlaka oyuncu yetiştirmeliyiz. 14 ilde Çaykur Rizespor altyapısı oluşturmak için çalışma başlatacağız" şeklinde konuştu.

Hiç kimseye düşman değilim
HIÇBİR kulüple kavga etmeyeceklerini sözlerine ekleyen Kıran, "Benim felsefemde kavga yok. Hiç kimseye düşman değilim. Fatih Terim ile sıkıntılı bir durum olmuştu ama sonradan konuştuk, görüştük. Aramızda sorun kalmadı. Ben Terim'den topçu istiyorum. Abdurrahim Albayrak beni kutluyor" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama geldi!
CHP medyasında yeni kavga! Uğur Dündar ile Aslı Baykal karşı karşıya geldi
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya açıklaması
Son dakika haberler: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Altın yatırımcıları dikkat! Cuma günü açıklanıyor: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Son Dakika Haberi - Belçika Portekiz'i eledi Ronaldo maç sonu böyle görüntülendi! 'Şanslıydınız...'
Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! 2021 Bu yıl En düşük ve en yüksek SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak?
EURO 2020'de İsviçre'den tarihi başarı! Mbappe kaçırdı Fransa elendi!
Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 29 Haziran 2021 Salı
SON DAKİKA | 28 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum tablosu
ARKADAŞINA GÖNDER
Birlik olursak bileğimiz bükülmez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA