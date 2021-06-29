Birlik olursak bileğimiz bükülmez

Çaykur Rizespor’un yeni başkanı Tahir Kıran, “Hedefimiz Artvin’den Sakarya’ya kadar Karadeniz birliğini kurmak. Bunu yaparsak kimse bileğimizi bükemez” diye konuştu
Çaykur Rizespor'da tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurul sonrası başkanlık görevine başlayan Tahir Kıran, günü kurtarma peşinde olmadığını söyledi. Kıran, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatmanın yollarını aramalıyız. Bir taraftan takımda gençleştirme yaparken diğer taraftar planlama yapmalıyız. 5 yıllık planımız var. Öncelikli misyonumuz kalıcı ve vazgeçilmez olmak" dedi. En büyük hedeflerinden birinin Karadeniz birliğini kurmak olduğunu vurgulayan Kıran, "Çok ciddi bir potansiyelvar. Biz, Trabzon, Ordu, Giresun,Artvin'den Sakarya'ya kadarama kullanamıyoruz. Bu gücü kullanılabilirhale getirmemiz lazım. Karadenizbirliğini kurarsak kimse bileğimizibükemez" ifadelerini kullandı.
Bülent Uygun boş sözleşmeye imza attı
Çaykur Rizespor'da geçen sezon göreve gelen ve başarılı olan teknik direktör Bülent Uygun ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Bülent Uygun'un boş mukaveleye imza attığını ifade eden Başkan Kıran, "Bunlar formalite. Bizim dostluğumuz çok iyi. Biz kendisine güveniyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.
Loic Remy küstürülmüş
KIRAN, Fransız golcü Loic Remy'nin durumunun belirsiz olduğunu kaydederek, "Bir 'Gideceğim' bir 'Kalacağım' diyor. Şahsi fikrim Remy'den faydalanmaktan yana. Geçen sezon küstürülmüş, kenarda kalmış. Bülent Hoca'nın ruhundan anlayacağını, faydalanacağını düşünüyorum" dedi.
Başarıya aç oyuncu lazım
TRANSFERDE hedeflerinin şöhrete aç futbolcu bulmak olduğunu söyleyen Kıran, "Defans, orta saha ve forvete 5 takviye yapacağız. Ancak çok transfer başarı getirmez. Mutlaka oyuncu yetiştirmeliyiz. 14 ilde Çaykur Rizespor altyapısı oluşturmak için çalışma başlatacağız" şeklinde konuştu.
Hiç kimseye düşman değilim
HIÇBİR kulüple kavga etmeyeceklerini sözlerine ekleyen Kıran, "Benim felsefemde kavga yok. Hiç kimseye düşman değilim. Fatih Terim ile sıkıntılı bir durum olmuştu ama sonradan konuştuk, görüştük. Aramızda sorun kalmadı. Ben Terim'den topçu istiyorum. Abdurrahim Albayrak beni kutluyor" dedi.