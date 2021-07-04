Giresunspor Kaptan Eren Tozlu: Hedefimiz düşme hattının üzerinde bitirmek!

"HEDEFİMİZ KÜME DÜŞME HATTININ ÜZERİNDE SIKINTISIZ BİR YERDE LİGİ BİTİRMEK"

Küme düşme potasının üzerinde rahat bir şekilde ligi bitirme hedefinde olduklarını kaydeden Tozlu, "Benim öncelikli hedefim geçen sezon olduğu gibi bu yıl da düzenli olarak forma giymek. Takım olarak da yıllar sonra çıktığımız için ilk sezonumuzda küme düşme hattının üzerinde sıkıntısız bir yerde ligi bitirmek. Erzurum bize uğurlu geldi. Bu sezonda inşallah iyi olur ve sezona yansır. Gol hedefim yok atabildiğim kadar gol atıp takımıma katkı sağlamak derdindeyim" ifadelerini kullandı.

ONURCAN PİRİ: LİGDE KALICI OLMAMIZ GEREKLİ

Yeşil-beyazlıların kalecisi Onurcan Piri ise öncelikli olarak hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu vurgulayarak, "Çok mutluyuz. Halen Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ama artık geride kaldı. Şuan hedeflerimiz daha büyük onun çalışmalarımıza başladık. Her şey iyi gidiyor. Erzurum bize geçtiğimiz yıl uğurlu geldi. Umarım bu yılda öyle olur. Önce gerçekçi olmamız lazım. Önce ligde kalıcı olmamız gerekli. Hedefimiz yok anlamına gelmesin. Ligi nerede iyi bitirirsek bu bizim için çok önemli o yüzden önceliğimiz bu diyebilirim" açıklamasını yaptı.