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Giriş Tarihi: 4.7.2021 09:56 Son Güncelleme: 4.7.2021 09:56

Messi golünü attı, Arjantin yarı finalde!

AA
Messi golünü attı, Arjantin yarı finalde!

Copa America çeyrek finalinde Arjantin, Ekvador'u 3-0 yenerek yarı finalde Kolombiya'nın rakibi oldu. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri Rodrigo de Paul, Lautaro Martinez ve Lionel Messi kaydetti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen ve Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın son iki yarı finalisti de belli oldu.

Arjantin, De Paul'ün 40, Martinez'in 84 ve Messi'nin 90+3'üncü dakikadaki golleriyle Ekvador'u 3-0 mağlup etti. Ekvadorlu Hincapie, 90+2'nci dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray forması giyen Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay ile Kolombiya arasındaki diğer çeyrek final maçında ise 90 dakika golsüz tamamlandı. Kurallar gereği penaltı atışlarına geçildi. Rakibine 4-2 üstünlük kuran Kolombiya, yarı finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Yarı finallerdeki Brezilya-Peru karşılaşması, 6 Temmuz Salı günü TSİ 02.00, Arjantin-Kolombiya mücadelesi ise 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak.

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Messi golünü attı, Arjantin yarı finalde!
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