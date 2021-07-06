Performansıyla herkesin dikkatini çekmişti! Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni gözdesi 18'lik Eren Aydın...

Florya'da yeniden çalışmaya başlayan ve takımını yeni sezon hazırlayan Fatih Terim, genç ve yerli futbolcularla da yakından ilgileniyor. Gelecek sezonlarda giderek düşecek olan yabancı sınırı nedeniyle gözünü yerli oyunculara diken Galatasaray, transfer çalışmalarını da bu yönde ilerletiyor.
Bu nedenle altyapıya da gereken önemi veren Fatih Terim, genç oyuncuların gelişimini yakından takip ediyor. Alt yaş kategorilerinde birçok oyuncuyu takip eden Fatih Terim'in gözüne Eren Aydın girdi.
Galatasaray U19 takımında forma giyen ve attığı goller, gösterdiği performansla adından fazlasıyla söz ettiren Eren Aydın, teknik direktör Fatih Terim'in beğendiği isimler arasına girdi.
U19 Gelişim Ligi finallerinin oynandığı sırada, Beşiktaş ile oynanan çeyrek final maçında 3 gol birden atarak farkını ortaya koyan Eren Aydın, taraftarı da oldukça heyecanlandırmıştı.
Gelişim Ligi finalleri sona erince İmparator, 18 yaşındaki genç yıldız adayını kamp kadrosuna dahil edip, A Takım kadrosuna monte etmeyi planlıyor.
20 karşılaşmada 23 gol, 5 asistle yıldızlaşan forvet oyuncusu, Galatasaray'ın gelecek dönemde çok şey beklediği isimler arasında yer alıyor.
Ayrıca Terim, Eren'i yaşça büyük isimlerle sahaya tecrübe kazanmasını istiyor.
2003 doğumlu genç oyuncunun oyun tarzı Radamel Falcao ve Burak Yılmaz'a da benzetiliyor.