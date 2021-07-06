Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Performansıyla herkesin dikkatini çekmişti! Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni gözdesi 18'lik Eren Aydın...
Giriş Tarihi: 6.7.2021 19:06 Son Güncelleme: 6.7.2021 19:10

Performansıyla herkesin dikkatini çekmişti! Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni gözdesi 18'lik Eren Aydın...

SPOR SERVİSİ
Performansıyla herkesin dikkatini çekmişti! Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni gözdesi 18'lik Eren Aydın...

Galatasaray'ın U19 takımında adını duyuran genç golcüsü Eren Aydın, sarı-kırmızılı taraftarlarda heyecan yaratan isimlerden birisi oldu. U19 Gelişim Ligi'nde normal sezon boyunca attığı gollerle başarısından söz ettiren Eren Aydın, Fatih Terim'in de gözüne girdi. Tecrübeli teknik adam, Eren Aydın ile yakından ilgilenecek ve A Takım kadrosuna monte edecek.

Florya'da yeniden çalışmaya başlayan ve takımını yeni sezon hazırlayan Fatih Terim, genç ve yerli futbolcularla da yakından ilgileniyor. Gelecek sezonlarda giderek düşecek olan yabancı sınırı nedeniyle gözünü yerli oyunculara diken Galatasaray, transfer çalışmalarını da bu yönde ilerletiyor.

Bu nedenle altyapıya da gereken önemi veren Fatih Terim, genç oyuncuların gelişimini yakından takip ediyor. Alt yaş kategorilerinde birçok oyuncuyu takip eden Fatih Terim'in gözüne Eren Aydın girdi.

Galatasaray U19 takımında forma giyen ve attığı goller, gösterdiği performansla adından fazlasıyla söz ettiren Eren Aydın, teknik direktör Fatih Terim'in beğendiği isimler arasına girdi.

U19 Gelişim Ligi finallerinin oynandığı sırada, Beşiktaş ile oynanan çeyrek final maçında 3 gol birden atarak farkını ortaya koyan Eren Aydın, taraftarı da oldukça heyecanlandırmıştı.

Gelişim Ligi finalleri sona erince İmparator, 18 yaşındaki genç yıldız adayını kamp kadrosuna dahil edip, A Takım kadrosuna monte etmeyi planlıyor.

20 karşılaşmada 23 gol, 5 asistle yıldızlaşan forvet oyuncusu, Galatasaray'ın gelecek dönemde çok şey beklediği isimler arasında yer alıyor.

Ayrıca Terim, Eren'i yaşça büyük isimlerle sahaya tecrübe kazanmasını istiyor.

2003 doğumlu genç oyuncunun oyun tarzı Radamel Falcao ve Burak Yılmaz'a da benzetiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Memur ve Emekli maaş zammı tablosu yayınlandı! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç para oldu?
Son dakika haberler: 511 milyon lirayla kaçmıştı! İşte Tosuncuk’un cebinden çıkan para
Çiftlik Bank davasından son dakika haberler: İtiraf geldi, dosyaya girdi: Tosuncuk Mehmet Aydın'ın para oyunu!
SON DAKİKA | Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu!
Kartal Tibet eşi kimdir ve evli miydi ve çocuğu var mı? İşte, Kartal Tibet'in çocukları ve eşi hakkında merak edilenler
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Son dakika: 5 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum
Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu
Milyonlarca emekli ve memurun temmuz zammı belli oldu! 2021 Engelli, evde bakım, yaşlı aylığı ve kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Performansıyla herkesin dikkatini çekmişti! Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni gözdesi 18'lik Eren Aydın...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA