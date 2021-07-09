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Giriş Tarihi: 9.7.2021 17:38 Son Güncelleme: 9.7.2021 17:45

Marcao'dan PSV maçı değerlendirmesi! "PSV güçlü bir takım"

Marcao'dan PSV maçı değerlendirmesi! PSV güçlü bir takım

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, antrenman öncesi Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki PSV karşılaşmasını değerlendirdi. Marcao, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. PSV güçlü bir takım. Biz de güçlü bir takımız, en iyi şekilde hazırlanıyoruz. 2 maç oynayacağız, akıllı oynamamız gerekiyor." dedi.

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki PSV eşleşmesini değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı oyuncusu Marcao antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezonu erken açmanlarının kendileri için avantaj da olabileceğini söyleyen Marcao, "Antrenmanlarımız yoğun bir şekilde başladı. En iyi şekilde başladık. Avrupa ve Türkiye ligi maçlarımız var. Hedefimiz her zaman zirve. Rakiplerimizden önce sezonu açmamız erken form tutmamıza katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV eşleşmesini değerlendiren Brezilyalı oyuncu, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. PSV güçlü bir takım. Biz de güçlü bir takımız, en iyi şekilde hazırlanıyoruz. 2 maç oynayacağız, akıllı oynamamız gerekiyor." dedi.

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Marcao'dan PSV maçı değerlendirmesi! "PSV güçlü bir takım"
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