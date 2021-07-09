Marcao'dan PSV maçı değerlendirmesi! "PSV güçlü bir takım"

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki PSV eşleşmesini değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı oyuncusu Marcao antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezonu erken açmanlarının kendileri için avantaj da olabileceğini söyleyen Marcao, "Antrenmanlarımız yoğun bir şekilde başladı. En iyi şekilde başladık. Avrupa ve Türkiye ligi maçlarımız var. Hedefimiz her zaman zirve. Rakiplerimizden önce sezonu açmamız erken form tutmamıza katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV eşleşmesini değerlendiren Brezilyalı oyuncu, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. PSV güçlü bir takım. Biz de güçlü bir takımız, en iyi şekilde hazırlanıyoruz. 2 maç oynayacağız, akıllı oynamamız gerekiyor." dedi.