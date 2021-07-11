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Giriş Tarihi: 11.7.2021 16:24 Son Güncelleme: 11.7.2021 17:02

Ali Koç Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti!

AA
Ali Koç Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı, kulüp başkanı Ali Koç ile bazı yöneticiler de takip etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

ALİ KOÇ İDMANI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, sarı-lacivertlilerin idmanını takip ettiği kaydedildi. Topuk Yaylası'ndaki tesislere gelen Ali Koç'un, kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç ile antrenmanı izlediği ifade edildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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Ali Koç Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti!
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