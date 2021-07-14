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Giriş Tarihi: 14.7.2021 22:15 Son Güncelleme: 14.7.2021 22:37

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları bir arada!

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları bir arada!

Son dakika haberi... Süper Lig'in dört büyükleri olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları Burak Elmas, Ali Koç, Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu, canlı yayında bir araya geldi. Dört büyük kulübün başkanlarının açıklamaları merakla bekleniyor. İşte canlı yayında yapılan açıklamalar...

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları canlı yayında bir araya geliyor. Tarihi bir buluşmaya adım atan kulüp başkanları, canlı yayında yöneltilen ve merak edilen soruları yanıtlıyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı tüm açıklamalar haberimizde...

Ahmet Nur Çebi: Biz ne kadar barışık olursak camialarımız da birbiriyle o kadar barışık olacaktır. Biz sahadaki rekabetin dışında dostuz. Biz ne kadar barışık olursak camialarımız da birbiriyle o kadar barışık olacaktır. Biz sahadaki rekabetin dışında dostuz. En büyük sorunlarımızdan biri bitmeyen yayın ihalesi. Kulüplerin gelirlerinin erozyona uğradığını görüyoruz.

Burak Elmas: Ciddi problemlerimiz var. Bunların kavga ederek çözülemeyeceği çok açık. Biz kulüpler olarak Türk futbolunun sahibiyiz. Biz artık burada seyirci olmayacağız, kaptan olacağız.

Ali Koç: Sorunlarımız aynı, çıkarlarımız aynı. Saha dışında beraber hareket etmeliyiz. Dört tane sorunumuz var. Bunlardan en önemlisi yayıncı kuruluş, arkasından da yabancı kuralı geliyor.

Ahmet Ağaoğlu: Ülke futbolunun yüzde 70'ini temsil eden kulüpler bizlersek, o sorunların yüzde 70'inin sorumlusu olan kulüplerin başkanları olarak burada oturuyoruz.

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Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları bir arada!
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