Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları bir arada!

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları canlı yayında bir araya geliyor. Tarihi bir buluşmaya adım atan kulüp başkanları, canlı yayında yöneltilen ve merak edilen soruları yanıtlıyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı tüm açıklamalar haberimizde...

Ahmet Nur Çebi: Biz ne kadar barışık olursak camialarımız da birbiriyle o kadar barışık olacaktır. Biz sahadaki rekabetin dışında dostuz. Biz ne kadar barışık olursak camialarımız da birbiriyle o kadar barışık olacaktır. Biz sahadaki rekabetin dışında dostuz. En büyük sorunlarımızdan biri bitmeyen yayın ihalesi. Kulüplerin gelirlerinin erozyona uğradığını görüyoruz.

Burak Elmas: Ciddi problemlerimiz var. Bunların kavga ederek çözülemeyeceği çok açık. Biz kulüpler olarak Türk futbolunun sahibiyiz. Biz artık burada seyirci olmayacağız, kaptan olacağız.

Ali Koç: Sorunlarımız aynı, çıkarlarımız aynı. Saha dışında beraber hareket etmeliyiz. Dört tane sorunumuz var. Bunlardan en önemlisi yayıncı kuruluş, arkasından da yabancı kuralı geliyor.

Ahmet Ağaoğlu: Ülke futbolunun yüzde 70'ini temsil eden kulüpler bizlersek, o sorunların yüzde 70'inin sorumlusu olan kulüplerin başkanları olarak burada oturuyoruz.