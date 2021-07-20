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Giriş Tarihi: 20.7.2021 17:55 Son Güncelleme: 20.7.2021 18:05

PSV teknik direktörü Roger Schmidt'ten Galatasaray yorumu: "Tur şansını..."

PSV teknik direktörü Roger Schmidt'ten Galatasaray yorumu: Tur şansını...

Şampiyonlar Ligi'nde sezon 2. ön eleme turundan başlayan Galatasaray, 21 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de Hollanda'da PSV Eindhoven'a karşı mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi nedeniyle sezonu en erken açan takım olan Galatasaray, turnuvaya 2. ön eleme turundan başlıyor. Çarşamba günü saat 22.00'de turun ilk maçını oynayacak sarı-kırmızılılar, avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Hollanda ekibi PSV'nin teknik direktörü Roger Schmidt, maç öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Açıklamalarda bulunan Schmidt, tur şansını değerlendirdi.

İşte PSV teknik direktörü Roger Schmidt'in açıklamaları...

Galatasaray her zaman şampiyonluk için oynuyor. Bu maçı %50 %50 olarak değerlendiriyorum. Onlar da bizim gibi sezonu erken açtı. Galatasaray'ı analiz etme zorluğu çekmedik, geçen sezon maçlarını analiz ettik.

Olympiakos maçının oynanmadığını ve zorluk çektiklerini biliyoruz. Biz oyuncularımızı en iyi şekilde hazırladık, taktiksel açıdan bakıyoruz.

Malen ve Dumfries kadroda yok, zorluk çekmeyeceğimizi umuyorum. Beklentimiz de ayrılmalarıydı, teklifleri değerlendiriyorlar.

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PSV teknik direktörü Roger Schmidt'ten Galatasaray yorumu: "Tur şansını..."
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