PSV teknik direktörü Roger Schmidt'ten Galatasaray yorumu: "Tur şansını..."

Şampiyonlar Ligi nedeniyle sezonu en erken açan takım olan Galatasaray, turnuvaya 2. ön eleme turundan başlıyor. Çarşamba günü saat 22.00'de turun ilk maçını oynayacak sarı-kırmızılılar, avantajlı bir skor elde etmek istiyor.
Hollanda ekibi PSV'nin teknik direktörü Roger Schmidt, maç öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Açıklamalarda bulunan Schmidt, tur şansını değerlendirdi.
İşte PSV teknik direktörü Roger Schmidt'in açıklamaları...
Galatasaray her zaman şampiyonluk için oynuyor. Bu maçı %50 %50 olarak değerlendiriyorum. Onlar da bizim gibi sezonu erken açtı. Galatasaray'ı analiz etme zorluğu çekmedik, geçen sezon maçlarını analiz ettik.
Olympiakos maçının oynanmadığını ve zorluk çektiklerini biliyoruz. Biz oyuncularımızı en iyi şekilde hazırladık, taktiksel açıdan bakıyoruz.
Malen ve Dumfries kadroda yok, zorluk çekmeyeceğimizi umuyorum. Beklentimiz de ayrılmalarıydı, teklifleri değerlendiriyorlar.