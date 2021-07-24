Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau İstanbul'da

Son dakika... Galatasaray'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurduğu Romanya'nın CS Universitatea Craiova takımında forma giyen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau Türkiye'ye geldi.
Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Bükreş'ten İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau soruları cevapsız bıraktı.
Galatasaray Romanya'nın CS Universitatea Craiova takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.
Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Cicaldau'nun yanı sıra Boey ve Aanholt'u da KAP'a bildirdi.