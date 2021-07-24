Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau İstanbul'da
Giriş Tarihi: 24.7.2021 11:26 Son Güncelleme: 24.7.2021 11:32

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau İstanbul'da

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau İstanbul'da

Son dakika... Galatasaray'ın dün akşam (23 Temmuz) görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika... Galatasaray'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurduğu Romanya'nın CS Universitatea Craiova takımında forma giyen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau Türkiye'ye geldi.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Bükreş'ten İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau soruları cevapsız bıraktı.

Galatasaray Romanya'nın CS Universitatea Craiova takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Cicaldau'nun yanı sıra Boey ve Aanholt'u da KAP'a bildirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular! Ligue 1’de birlikte şampiyon olmuşlardı…
Büyükşen cinayeti Türkiye'yi sarstı! Kiralık katilin asıl hedefi Hüseyin K. ilk kez SABAH'a konuştu
Son dakika! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümünde ilk şüphe! Yeni detaylar ortaya çıktı
Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...
Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha
7 maddede erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı bulunmuyor
Son dakika: Ankara’da kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika: Galatasaray transfer ateşini yaktı! Sacha Boey ve Patrick van Aanholt art arda açıklandı...
Maçka saldırısında flaş gelişme! Emrah Danışman yeniden tutuklandı
Cinayet gibi kazada akılalmaz savunma! Emekli Hava Albay, iki kadını ezdi 'intihar ettiler' dedi
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau İstanbul'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA