Fenerbahçe Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeni sezona Vitor Pereria yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, geride bıraktığı 5 hazırlık maçında güven veren bir görüntü sergiledi. Seyircilerin tribünlerdeki yerini alacağı karşılaşma televizyon ekranlarında şifresiz yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE D.KIEV MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde altıncı hazırlık maçında 4 Ağustos Çarşamba günü sahasında ve seyircisi karşısında Dinamo Kiev ile karşılaşacak.
Tarih: 4 Ağustos 2021 Çarşamba, 19:00
Yayın: TRTSPOR
80 Türk lirasından satılan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda takip etmek isteyen taraftarların, HES kodlarını girişte ve bilet alımı sırasında göstermeleri gerekiyor.