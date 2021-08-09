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Giriş Tarihi: 9.8.2021 09:28

Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021 2022 sezonu Süper Lig ilk hafta fikstürü

Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021 2022 sezonu Süper Lig ilk hafta fikstürü

Süper Lig’de yeni sezon heyecanı yapılan transferlerle birlikte taraftarları sarmış durumda bulunuyor. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle taraftarsız oynanan maçlara bu yıl seyirci alınacak. Ligin yeni sezonunun başlamasını heyecanla bekleyen futbol severler başlangıç tarihini merak ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 2021 2022 sezonu Süper Lig ilk hafta fikstürü

Süper Lig ne zaman başlayacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan fikstür çekimlerinin ardından, sezonun tüm eşleşmelerinin belirlenmesiyle, ligin başlayacağı tarih de belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021 2022 sezonu Süper Lig ilk hafta fikstürü

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF ile Süper Lig başlama tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;

SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamya göre ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.

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Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021 2022 sezonu Süper Lig ilk hafta fikstürü
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