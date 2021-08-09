Süper Lig ne zaman başlayacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan fikstür çekimlerinin ardından, sezonun tüm eşleşmelerinin belirlenmesiyle, ligin başlayacağı tarih de belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021 2022 sezonu Süper Lig ilk hafta fikstürü

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF ile Süper Lig başlama tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;