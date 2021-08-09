Süper Lig ne zaman başlayacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan fikstür çekimlerinin ardından, sezonun tüm eşleşmelerinin belirlenmesiyle, ligin başlayacağı tarih de belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021 2022 sezonu Süper Lig ilk hafta fikstürü
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TFF ile Süper Lig başlama tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;
SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamya göre ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.