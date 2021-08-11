Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FIFA ve UEFA’dan misafir takım seyircilerinin alınmayacağına ilişkin ortak karar
Giriş Tarihi: 11.8.2021 11:08

FIFA ve UEFA’dan misafir takım seyircilerinin alınmayacağına ilişkin ortak karar

DHA
FIFA ve UEFA’dan misafir takım seyircilerinin alınmayacağına ilişkin ortak karar

FIFA ve UEFA, hazırladıkları ortak mektupla COVID-19 önlemleri kapsamında eylül ayında Avrupa’da oynanacak 2022 Dünya Kupası Eleme maçları ve özel maçlarda misafir takım seyircilerinin stadyumlara alınmayacağını tüm ilgili federasyonlara bildirdi.

UEFA Yönetim Kurulu'nun 14 Haziran 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 2021/22 sezonu UEFA kulüp müsabakalarının eleme ve play-off turlarında statlara misafir takım seyircisi alınmaması yönünde karar aldığı hatırlatılan yazıda şu ifadelere yer verildi: "FIFA ve UEFA, eylül ayında oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, Avrupa'daki pandemi durumunu yakından takip etmektedir. Son dönemde COVID-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesi ve eylül ayında çok sayıda maçın yapılacağı göz önünde bulundurularak, söz konusu 3 maçlık periyotta UEFA Yönetim Kurulu'nun 14 Haziran 2021 tarihindeki kararının bu karşılaşmalarda da uygulanması kararlaştırılmıştır."

Karar uyarınca, misafir takım seyircileri için ayrılan stadyum toplam kapasitesinin yüzde 5'i oranındaki standart bilet kontenjanı ve 200 kişilik üst kategori bilet hakkı kullanılamayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tarihi transferde 'yok artık' dedirten detay! Lionel Messi’nin PSG’den kazanacağı ücret belli oldu...
Son dakika haberleri: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu
EDHO'nun usta oyuncusu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Senarist Bahadır Özdener duyurdu! Sabina Toziya kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli?
10 Ağustos koronavirüs tablosu duyuruldu! Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
140, 150, 160, 170 ve 180 puanla nerelere ve hangi üniversitelere gidebilirim? TYT, AYT, YDT - YKS baraj puanı düştü!
Son dakika: Galatasaray'da 8 ayrılık! Yaprak dökümü başlıyor...
Son dakika haberi: Manavgat yanarken evini kurtaran başkan Şükrü Sözen'den akla ziyan bahaneler
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...
Son dakika: Alexander Sörloth için Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! “Geleceği…”
İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki'nin dargınlığı son buldu! Merve Çağıran uğruna evliliğini bitirdiği iddia edilmişti...
ARKADAŞINA GÖNDER
FIFA ve UEFA’dan misafir takım seyircilerinin alınmayacağına ilişkin ortak karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA