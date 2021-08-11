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Giriş Tarihi: 11.8.2021

Huzurlarınızda Paris’li Messi

Huzurlarınızda Paris’li Messi
Futbol dünyasındaki tarihi transfer resmiyete kavuştu ve PSG, Lionel Messi'yi kadrosuna kattı. Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda eden 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, dün gittiği Paris'te önce taraftarları selamladı ardından Parc des Princes Stadı'nın çimlerine basıp video çekimi için 30 numaralı formasını giydi. Yılda yaklaşık 35 milyon Euro (385 milyon TL) maaş alacağı belirtilen Messi, için bugün tören düzenlenecek. 2+1 yıllık imzayı atacak olan Messi, "Kariyerimdeki yeni sayfayı Paris'te açmak için heyecanlıyım" dedi.

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Huzurlarınızda Paris’li Messi
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