Huzurlarınızda Paris’li Messi

Futbol dünyasındaki tarihi transfer resmiyete kavuştu ve PSG, Lionel Messi'yi kadrosuna kattı. Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona'ya gözyaşlarıylaveda eden 34 yaşındaki Arjantinlifutbolcu, dün gittiği Paris'te önce taraftarları selamladı ardından Parc des Princes Stadı'nın çimlerine basıp video çekimi için 30 numaralı formasını giydi. Yılda yaklaşık 35 milyonEuro (385 milyon TL) maaş alacağıbelirtilen Messi, için bugün tören düzenlenecek. 2+1 yıllık imzayı atacak olan Messi, "Kariyerimdeki yeni sayfayıParis'te açmak için heyecanlıyım" dedi.