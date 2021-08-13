Tüm futbolseverlerin merak ettiği soru cevap buldu! Lionel Messi, PSG’de ilk maçına ne zaman çıkacak?

Deneyimli teknik adam, Lionel Messi'nin hazır olmasını bekleyeceklerini ifade etti ve "Messi, Copa America'da oynadıktan sonra 1 ay dinlendi ve bizimle yalnızca 2 antrenman yaptı. Bizim için önemli olan, kendisini yüzde yüz hazır hissetmesi." diye konuştu.