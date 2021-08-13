Tüm futbolseverlerin merak ettiği soru cevap buldu! Lionel Messi, PSG’de ilk maçına ne zaman çıkacak?

21 yıllık Barcelona serüvenini Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'e transfer olarak sona erdiren Lionel Messi, birçok futbolseverin tepkisini çekerken Fransız taraftarıları büyük bir heyecana boğdu.
Yeni takımıyla ilk antrenmanlarına başlayan Arjantinli yıldız, Neymar, Mbappe, Di Maria, Sergio Ramos gibi yıldızlar topluluğuyla birlikte PSG'yi hedeflerine götürmek için en büyük koz olacak.
Yıldız oyuncunun PSG'deki ilk maçına ne zaman çıkacağı merak edilirken, Ligue 1'in ikinci haftasında PSG ve Strasbourg karşı karşıya gelecek.
Deneyimli teknik adam, Lionel Messi'nin hazır olmasını bekleyeceklerini ifade etti ve "Messi, Copa America'da oynadıktan sonra 1 ay dinlendi ve bizimle yalnızca 2 antrenman yaptı. Bizim için önemli olan, kendisini yüzde yüz hazır hissetmesi." diye konuştu.
Arjantinli dünya yıldızı futbol devi PSG ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.