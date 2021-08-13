Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tüm futbolseverlerin merak ettiği soru cevap buldu! Lionel Messi, PSG'de ilk maçına ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 13.8.2021 19:07 Son Güncelleme: 13.8.2021 19:12

Tüm futbolseverlerin merak ettiği soru cevap buldu! Lionel Messi, PSG'de ilk maçına ne zaman çıkacak?

Tüm futbolseverlerin merak ettiği soru cevap buldu! Lionel Messi, PSG’de ilk maçına ne zaman çıkacak?

Paris Saint-Germain'e transferiyle tüm futbol dünyasını şaşırtan Lionel Messi, Fransız ekibinde ilk maçına çıkmayı bekliyor. Taraftarlarında büyük bir heyecanla beklediği Lionel Messi'nin ilk maçı için PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino açıklamalarda bulundu. İşte Lionel Messi'nin ilk maçına ne zaman çıkacağı sorusunun cevabı...

21 yıllık Barcelona serüvenini Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'e transfer olarak sona erdiren Lionel Messi, birçok futbolseverin tepkisini çekerken Fransız taraftarıları büyük bir heyecana boğdu.

Yeni takımıyla ilk antrenmanlarına başlayan Arjantinli yıldız, Neymar, Mbappe, Di Maria, Sergio Ramos gibi yıldızlar topluluğuyla birlikte PSG'yi hedeflerine götürmek için en büyük koz olacak.

Yıldız oyuncunun PSG'deki ilk maçına ne zaman çıkacağı merak edilirken, Ligue 1'in ikinci haftasında PSG ve Strasbourg karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Mauricio Pochettino, tüm futbolseverlerin merak ettiği bu soruyu cevaplandırdı.

Deneyimli teknik adam, Lionel Messi'nin hazır olmasını bekleyeceklerini ifade etti ve "Messi, Copa America'da oynadıktan sonra 1 ay dinlendi ve bizimle yalnızca 2 antrenman yaptı. Bizim için önemli olan, kendisini yüzde yüz hazır hissetmesi." diye konuştu.

Arjantinli dünya yıldızı futbol devi PSG ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: En ucuz sıfır otomobil fiyatları 2021 ne kadar? ÖTV indirimi sonrası marka marka ve model model sıfır araç fiyatları
Son dakika haberleri: ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi oldu mu?
Son dakika: Beşiktaş'tan iki bomba birden! Adana Demirspor ile anlaşma son anda bozulmuştu...
Son dakika haberi | Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı
Kastamonu'yu yıkan selden son dakika haberler: Can kaybında kahreden artış
Son dakika haberleri: Eda Nur Kaplan'ı ölüme sürükleyenler bakın kim çıktı
Kastamonu'dan son dakika haberleri | Selin yıktığı binada son konuşma: Çocuklar korkuyor, 8'e çıktık
Son dakika: Fenerbahçe'de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması | İstanbul ve Trakya açıklarında 'süper hücre' hareketliliğine dikkat!
Son dakika: Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'e seslendi: Onun gibi oyuncu bulamaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüm futbolseverlerin merak ettiği soru cevap buldu! Lionel Messi, PSG'de ilk maçına ne zaman çıkacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA